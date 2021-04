Ingen tackar Centern för torvmiljonerna – demonstranter blockerar morgontrafiken

Över hundra långtradare ska blockera trafiken i Helsingfors på fredagsmorgonen då arga torvproducenter uttrycker sin frustration över hur snabbt branschen körs ned.

Torven var en av tvistefrågorna då Centern nästan fällde regeringen i veckan. Regeringen hade tidigare beslutat att höja skatten på förbränningstorv, men eftersom marknadspriset på utsläppsrätter har stigit drastiskt ser både produktion och förbränning av torv ut att minska mycket snabbare än det mål man satt i regeringsprogrammet.

Centern tvingade de övriga regeringspartierna att backa. I halvtidsöverläggningarna enades man om ett stödpaket på 70 miljoner till torvproducenterna och underlättar för de kommunala värmekraftverken att fortsätta bränna torv. Det försvårar för regeringen att nå sina klimatmål.

Kritikerna har beskyllt Centern och regeringen för att ge torvindustrin konstgjord andning på dess dödsbädd. De utsläppsminskningar som man nu förlorar ska kompenseras på annat håll. Finlands klimatpanel har sagt att det blir både svårare och dyrare att strypa utsläppen på annat håll.

Centerns insats prisas inte heller bland torvproducenterna.

– Stödet är ju inte öronmärkt. Vi befarar att det inte kommer de små producenterna till godo utan att det går till de kommunala energibolagen som har egen torvproduktion, säger Hanna Haavikko på Finlands torvproducenters förbund som representerar de små torvföretagarna.

Hela hopen torvproducenter ska säga sin åsikt under en demonstration som blockerar trafiken åtminstone i centrala Helsingfors på fredagsmorgonen. Över hundra långtradare från torvregionerna ska samlas i Käinby i Vanda på morgonen och sedan åka in till Helsingfors centrum under poliseskort.

Budskapet man ska lämna till riksdagen är att branschen måste räddas och att torv ska definieras som förnybar energi trots att utsläppen per producerad energienhet är större än för stenkol.

Kraven står i bjärt kontrast till regeringsprogrammet. Det siktar på att torvproduktionen ska avvecklas och företagarna ska kompenseras för detta enligt ett koncept som i klimatpolitiken kallas för rättvis omställning.

– Branschen är i knipa. Det beror inte på den här regeringen utan främst på att priset på utsläppsrätter har ökat markant. Skattehöjningen är som sista spiken, säger Haavikko som påpekar att det inte är förbundet utan några enskilda företagare som står bakom demonstrationen.

Haavikko säger att branschen har råkat i onåd av imageskäl.