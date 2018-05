"Ingen ska behöva föras till sjukhus" – Här är de vanligaste frågorna och missuppfattningarna om ramadan

Hur klarar muslimerna av fastan under de långa dagarna i Finland? Anas Hajjar, imam för det islamska samfundet Suomen islamilainen yhdyskunta, reder ut de vanligaste frågorna kring ramadan.

– Under fastan ska man avstå från kroppens begär och det talas ofta mycket om just fysiska utmaningar, men fastan är också andlig. Vi ska vårda vårt sinne och låta bli att till exempel skvallra eller ljuga. Det ska vi förstås undvika att göra annars också, men det betonas ännu starkare under ramadan.

– Tidpunkten grundar sig på månkalendern och därför varierar tidpunkten från år till år och flyttas bakåt varje kalenderår. Alla gudstjänster utgår från månkalendern som bland annat judarna också använde förr i tiden, säger Hajjar.

Fastan börjar egentligen i gryningen och inte då solen går upp, vilket också är en vanlig missuppfattning enligt Hajjar.

– Många undrar hur sommarfastans solnedgång räknas. Vi följer södra Finlands tider, men räknesättet varierar. Tanken med ramadan är också att utmana vår tålmodighet och trots att dagarna är långa så måste man ha tålamod.

Å andra sidan ska fastan inte vara någonting som blir omöjligt, säger Hajjar.

– Fastan handlar också om förmåga, vissa klarar av mera än andra och Gud vill också lindra våra mödor. Till exempel gravida kvinnor eller de som är sjuka behöver inte fasta. Tanken är inte att någon ska behöva föras till sjukhus på grund av ramadan.

– Törsten är oftast den största utmaningen, men trots att dagarna är långa i Finland så är här ändå inte alls lika varmt som i till exempel Arabien.

Ramadan handlar ändå inte bara om de personliga utmaningarna som fastan bär med sig, menar Hajjar.

– Ramadan är också en tid för gemenskap då vi ska minnas andra människor, som samfundet eller de som är fattiga. När solen går ner är det vanligt att bjuda hem gäster på middag.

