Man får en känsla av att Johanna Vaara (HBL 15.1) har fått i uppdrag att svara någonting positivt på Risto Rinnes insändare (HBL 12.1) utan att ha tagit reda på fakta.

Det är inte sant att konditionslokalerna och huset som sådant skulle vara i dåligt skick. Huset är 20 år gammalt och människorna här är varsamma och slitaget litet.

Något slags lätt uppgradering på vissa ställen skulle säkert vara bra.

Vi har nu en bra och central del av huset med kafé/matsal och möteslokaler intill, där vi kan samlas och där också utomstående kan hålla möten.

Allt det här vill Sato slopa.

Det är delvis korrekt att konditionsutrymmena är underutnyttjade. Gymmet, som är viktigt för de boende, används tämligen flitigt också av utomstående grupper.

Den andra salen utan redskap används även av utomstående grupper. Med aktiv försäljning borde det vara möjligt att öka användningen. Simbassängen får användas av de boende mellan en och en halvtimme, tre gånger per vecka. Bassängen är liten och bra. Där finns alltid 10–15 simmare. Fler än så ryms inte. Bassängen används också tämligen flitigt av grupper under ledning av en ledare. Under veckosluten används bassängen aktivt av babysimmare. Bassängen är i gott skick och en lätt renovering borde inte kosta väldiga summor.

Det finns ingen pågående diskussion mellan parterna som Johanna Varis påstår.

Vi hade ett möte för någon vecka sedan. Satos representant var dåligt informerad och hela mötet var av mycket litet värde och de boende blev bara mer besvikna.

Ett nytt mötesrum har planerats till bottenvåningen och är allt annat än centralt.

Det är ännu allt skäl att påpeka att de boende har flyttat till huset för att det i sin nuvarande form ger goda möjligheter till samvaro och till att upprätthålla konditionen, vilket är viktigt.

Allt detta förstörs om Sato lyckas omvandla huset till ett vanligt hyreshus och bygger om konditionssalen, kaféet, matsalen och möteslokalerna till åtta nya bostäder.

Paavo Hevossaari

Helsingfors