Finlands Oscarsdrömmar grusades

Bästa film:

"Belfast"

"Coda"

"Don't look up"

"Drive my car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice pizza"

"Nightmare alley"

"The power of the dog"

"West Side story"

Regi:

Kenneth Branagh ("Belfast")

Ryûsuke Hamaguchi ("Drive my car")

Paul Thomas Anderson ("Licorice pizza")

Jane Campion ("The power of the dog")

Steven Spielberg ("West Side story")

Bästa manliga huvudroll:

Javier Bardem ("Being the Ricardos")

Benedict Cumberbatch ("The power of the dog")

Andrew Garfield ("Tick, tick … boom!")

Will Smith ("King Richard")

Denzel Washington ("The tragedy of Macbeth")

Bästa kvinnliga huvudroll:

Jessica Chastain ("The eyes of Tammy Faye")

Olivia Colman ("The lost daughter")

Penélope Cruz ("Parallel mothers")

Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Kristen Stewart ("Spencer")

Bästa manus:

"Belfast", Kenneth Branagh

"Don't look up". Adam McKay, David Sirota

"King Richard", Zach Baylin

"Licorice pizza", Paul Thomas Anderson

"Världens värsta människa", Eskil Vogt, Joachim Troer

Bästa internationella film:

"Drive my car" (Japan)

"Flykt" (Danmark)

"The hand of God" (Italien)

"Lunana: A yak in the classroom" (Bhutan)

"Världens värsta människa" (Norge)

Bästa kvinnliga biroll:

Jessie Buckley ("The lost daughter")

Ariana DeBose ("West Side story")

Judy Dench ("Belfast")

Kirsten Dunst ("The power of the dog")

Aunjanue Ellis ("King Richard")

Bästa manliga biroll:

Ciarán Hinds ("Belfast")

Troy Kotsur ("Coda")

Jesse Plemons ("The power of the dog")

J.K. Simmons ("Being the Ricardos")

Kodi Smit-McPhee ("The power of the dog")

Bästa makeup:

"Coming 2 America"

"Cruella"

"Dune"

"The eyes of Tammy Faye"

"House of Gucci"