Ingen mat, förbud att köa till toa – reglerna varierar då flygindustrin försiktigt återtar luftrummet

Krav på munskydd. Ingen mat eller dryck när serveringsvagnen slopas. Och om vill du kissa, räck upp handen för att påkalla kabinpersonalens uppmärksamhet.Flygindustrin – och passagerarna – anpassar sig nu till en ny verklighet.

Allt fler länder öppnar nu upp sina gränser och allt fler flygbolag försöker få i gång sin verksamhet i skuggan av coronapandemin. Under den senaste tiden har bland annat Finnair meddelat att man inom kort ska återuppta den för bolaget ytterst viktiga Asienverksamheten med flygningar till såväl Kina som Japan.

Lågprisbolaget Ryanair har utlovat att från och med den 1 juli ska 1 000 flygningar per dag genomföras, vilket är uppemot hälften av trafiken före covid-19 bröt ut.

Men ett problem för flygbolagen och passagerarna är att regler och rekommendationer ser olika ut i olika delar av världen. Det som gäller på ett inrikesflyg i USA kan vara helt uteslutet på ett flyg till ett land i Asien eller

inom Europa.

Resenärer som redan tidigare tyckte att flygresandet var krångligt och förknippat med begränsningar får nu ytterligare vatten på sin kvarn.

Ryanair har exempelvis förbjudit all form av köbildning ombord på flygplanen. Behöver någon gå på toaletten ska personen meddela flygvärdinnan. Air France genomför obligatoriska temperaturmätningar på passagerare, de med en kroppstemperatur över 38 grader får stanna på marken. Även om mat och dryck serveras ombord på många flygningar är det helt annorlunda i Thailand. Myndigheter har där förbjudit all form av mat och dryck ombord, endast vid nödfall kan vatten erbjudas. Tidningen The Wall Street Journal rapporterar att några flygbolag har tankar på att införa krav på ett slags certifikat över att passagerare har haft en infektion och tillfrisknat.

Flera bolag och länder har satt upp som krav att lämna till exempel det mittersta sätet fritt. Detta gör dock att bolag som de sista månaderna förlorat nästan alla inkomster nu får det ännu svårare att ta igen förlorade intäkter. Amerikanska flygbolaget Frontier Airlines hävdade att utifrån smittoperspektiv gjorde det lite skillnad. Oroliga passagerare skulle dock genom ett biljettillägg på 39 dollar garanteras ett säte bredvid en tom plats. Idén fick dock inte något gehör och Frontier Airlines fick lägga ned sina planer.

Men i takt med att allt fler bolag och passagerare återkommer blir också utmaningarna allt större. Hur håller man exempelvis social distansering på en flygplats där av naturliga skäl massor av människor ofrivilligt kommer att mötas?