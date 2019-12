Medan en del lever studieliv och suddar på mellan sillisar och tenter i krabbis, jobbar andra heltid och sover sig igenom helgerna. Det som förenar oss 23-åringar är förvirring.

– VA? Är du BARA 23?

Frågan kommer ackompanjerad av en spottskvätt, ur munnen på en vanligtvis mycket trevlig bekant, på en hemmafest. Hen förklarar att jag verkar så mogen, vuxen. Jag drar andan, funderar på olika möjliga svar. Torkar diskret spottet ur ansiktet. Tänker att jag ska svara lite fyndigt, men kommer inte på något. Så jag skrattar till och svarar, ja, jo, så är det, jag kanske verkar så. Jag är väl lite lillgammal. Hen står fortfarande och gapar när jag undrar om jag ska ta det som en komplimang eller som en förolämpning.

Jag får nämligen den frågan rätt ofta. Och jag vet inte riktigt vad det är. Kanske ser jag väldigt mycket äldre ut än jag är. Ger ifrån mig lillgamla vibbar. Jag sitter faktiskt kutryggigt hukad över datorn oftare än jag vill erkänna. Och klämmer in "dock" där det absolut inte passar in. Ändå känner jag ju mig absolut inte varken mogen eller vuxen – men vem gör väl det?

Däremot är jag ju verkligen inte längre den naiva nyblivna studenten som sommarjobbar på ett demensboende för att skramla ihop pengar inför Europa-tågluffen. Nu har jag plötsligt en kandidatexamen och ett jobb inom branschen. Jag har blivit en sådan där har-råd-att-gå-på-öl-ibland-vuxen. Jag är, herregud, snart halvvägs till femtio. Men när jag väl är femtiplus kommer jag väl se tillbaka på hur naiv och flummig jag var när jag var tjugo.

Jag tar upp ämnet till diskussion med några vänner. Varför är ålder något som vi bryr oss så mycket om? Varför har vi satt så stora förväntningar på vuxenheten? Varför tror vi att vi ska uppnå någon sorts ouppnåelig visdom vid en viss ålder? Är det inte just det här som gör att vi ålderskrisar så in i Norden?

En i sällskapet poängterar att 23 ändå är på bättre ändan av 20-spektret – allt är fortfarande väldigt öppet. Att vara 23 är som att vara en babyversion av en vuxen. Inga oöverkomliga lån, knappt några skyldigheter. Men det har givetvis också sina mörka sidor. Man är på god väg in i vuxenlivet – men framtiden känns extremt oklar.

Levnadsmönstren i min jämnåriga bekantskapskrets varierar stort. Medan en del lever studieliv och suddar på mellan sillisar och tenter i krabbis, jobbar andra heltid och sover sig igenom helgerna. Medan en del reser runt och upptäcker världen, börjar andra kanske fundera på att stadga sig inom snar framtid. Gemensamt är ändå någon slags kollektiv förvirring över framtiden. Och klimatångest.

"Nobody likes you when you're 23" sjöng ju Blink-182, som jag lyssnade på intensivt i tonåren, och det ligger väl något i det. Medan föräldrarna är förtvivlade över ens oklara livsbana har jämnåriga fullt upp med att styra upp sina egna liv.

Men, när jag frågar de äldre och visare i min omgivning säger de flesta att de fortfarande inte har någon aning om vad de vill bli när de blir stora. Det gör mig smått förtvivlad – så vad betyder det egentligen att bli vuxen? Ibland tänker jag att det vore lättare om det fanns en rad steg som borde uppfyllas – någon sorts ritual – som konfirmationen i Österbotten. Efter konfirmationen visste man ju med säkerhet att nu är man "torr bakom öronen", åtminstone efter släktingars upplysningar om detsamma. De som vet, vet.

Men det är väl som i den där dikten av Tranströmer. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.

Jennifer Snårbacka Journalist