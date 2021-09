Inga sång- eller instrumentförbud i Borgå

I Helsingfors har skolbarnen levt med sångförbud på musiklektionerna redan i ett års tid, på grund av rädsla för aerosolburen coronasmitta. I Borgå får eleverna både sjunga och spela på instrument på musiktimmarna.

Coronarestriktionerna växlar mellan olika kommuner. För någon vecka sedan var det Borgå stads bestämmelser om munskydd både ute och inne för alla från årskurs fyra, i sammansatta klasser från årskurs tre, som väckte uppståndelse också på nationell nivå.

Just nu debatteras det så kallade sångförbudet i Helsingforsskolorna. Skoleleverna har inte fått sjunga på musiklektionerna under det senaste året, eftersom man är rädd för coronasmitta via aerosoler i luften.

– I Kvarnbackens skola sjunger eleverna på musiklektionerna helt normalt, säger rektor Lena Törnqvist. Vi har inte fått några direktiv om att de inte får sjunga. I stället ser vi till att eleverna håller tillräckliga avstånd under musiklektionerna.

– Instrument får barnen också använda. Instrumenten rengörs efter varje elev, precis på samma sätt som till exempel saxar och andra verktyg inom textilslöjden.

Vi följer läroplanen, putsar instrumenten och sjunga får man.

Utbildningsdirektörerna Rikard Lindström och Jari Kettunen håller med, just så här ska det vara.

– Man putsar efter varje tillfälle men använder nog instrument. Eleverna sjunger också fortsättningsvis.

– Vi har gått in för att hoppa över omtyckta Ströhö i toner i år, säger Carola Wiksten, rektor vid Strömborgska skolan. Eleverna får alltså inte öva tillsammans för att uppträda inför publik.

– Men i övrigt följer musikundervisningen normala mönster. Under ett kort skede i fjol funderade vi visserligen på hur tryggt det är att använda gemensamma instrument, men något förbud har vi inte haft.

Det är mycket som måste putsas hela tiden och det är läraren som ska se till att det blir gjort.

Det enda ämnet där man i dag inte kan följa läroplanen på grund av coronarestriktioner är gymnastik.

– I början av pandemin putsades och städades det ändå mycket mer än i dag, säger Carola Wiksten. På senare tid har man talat mycket mindre om coronasmitta via ytor. Städningen i skolorna är effektiverad, men det städas inte lika ofta som i början.

