Inga gränskontroller vid de inre gränserna från och med måndag

Taneli Puumalainen, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger att den nya strategin möjliggör smidigare resor till Finland.

På måndag är det inte längre Gränsbevakningen, utan kommunernas hälsovårdsmyndigheter, som ansvarar för att inresebegränsningarna efterföljs vid gränserna.

– Det blir en stor förändring efter veckoslutet med tanke på att vi haft ansvar för gränskontrollerna sedan mars förra året, säger Tomi Kivenjuuri, kommendör vid Gränsbevakningen, under Gränsbevakningens och Social- och hälsovårdsministeriets gemensamma presskonferens på onsdagen.

När regeringen beslutade om de nya inresebegränsningarna i början av juli tog man i beaktande att det skulle ta en tid innan kommunerna lyckades anlita personal och implementera de nya inresebegräsningarna. Därför har Gränsbevakningen under en övergångsperiod fortsatt sköta den inre gränskontrollen. Den här övergångsperioden avslutas alltså på söndag.

– Man kommer ändå att se gränsbevakare vid de inre gränserna. Vi ger handräckning åt kommunerna och sjukvårdsdistrikten enligt överenskommelse, säger Kivenjuuri.

Från och med måndag får personer som är fullt vaccinerade komma till Finland från vilket land som helst. Man måste kunna uppvisa ett vaccinintyg och det måste ha förflutit minst 14 dagar sedan man fick den andra dosen. Om man har intyg på att man varit sjuk i covid-19 inom de senaste 6 månaderna gäller samma sak.

Om man fått en vaccindos, eller om man tagit ett coronatest innan resan och fått ett negativt testsvar, behöver man inte ta ett coronatest vid gränsen. Men man ska då ta ett coronatest efter 72 timmar.

– Vi tror att det här är en pålitlig strategi för att förhindra smittspridning, samtidigt som strategin gör inresan till Finland smidig, säger Taneli Puumalainen, avdelningschef vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Puumalainen säger att en resenär som inte har några intyg kan testas på plats, men kan också tvingas vända om vid gränsen.

– Jag vill poängtera att hälsosäkerheten vid gränserna är ett samarbete och att resenärerna är en del av det här samarbetet, säger Puumalainen.

Från och med måndag är det alltså kommunernas hälsovårdsmyndigheter som ansvarar för att dessa inresebegränsningar följs. Det innebär att kommunerna ska se till att dirigera resenärer, kontrollerna intyg, ordna tester och följa upp testerna.

De här inresereglerna gäller fram till den 15 oktober.

Med tanke på att antalet nya coronafall ökat i Finland under de senaste veckorna dök det under presskonferensen upp en fråga från Helsingin Sanomat ifall gränskontrollerna kan komma att sättas in igen om läget förvärras. Både Kivenjuuri och Puumalainen sade att det inte finns ett sådant behov i det här skedet, men att det med en pandemi alltid kan komma överraskningar.

– Om hälsomyndigheterna och politikerna ser ett behov av det har vi möjlighet att snabbt införa gränskontroller vid de inre gränserna igen. Men det finns inte ett sådant behov för tillfället, säger Kivenjuuri.

– Om situationen kräver det så kan man se över det, men vaccinationstäckningen stiger hela tiden. Men det här är den första coronapandemin vi har och det kan alltid komma överraskningar, säger Puumalainen.

Från och med nästa veckas måndag kommer Gränsbevakningen att koncentrera sina resurser till de yttre gränserna. Gränsbevakningen fortsätter gränskontrollen vid de yttre gränserna fram till den 22 augusti.