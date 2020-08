Inga cheerleaders på HIFK:s matcher

View this post on Instagram

TIEDOTE: Elokuun alku on yleensä ollut seurallemme jo vuosien ajan se aika kun olemme loman jälkeen taas tavanneet toisemme iloisin mielin ja aloittaneet treenaamisen ja valmistautumisen uuteen kauteen. Haikeina joudumme ilmoittamaan kaikille IFK-faneille, että tänä vuonna sitä emme enää tee. Yhteistyömme IFK:n kanssa päättyi valitettavasti kauteen 2019-20 ja näin ollen emme tulevaisuudessa enää täytä Nordiksen portaita tanssin ja kannustamisen riemusta. Haluamme kiittää IFK:ta näistä huikeasta 26 vuodesta jotka saimme olla mukana suurella sydämellä ja tehdä ehdottomasti parhaan jääkiekkoseuran kanssa yhteistyötä. Taival oli aivan mahtava ja mitkä muistot meille vuosista on jääneetkään! ❤️ Kiitos myöskin Jääkiekkoliitolle ja Pietarinkadun Oilersille joiden kanssa saimme vuosien ajan tehdä yhteistyötä. Kiitos teille seuraajille kun vuosia olette kulkeneet mukana sekä tukeneet ja kannustaneet meitä. Viimeisimpänä mutta ei todellakaan vähäisimpänä ISO KIITOS meidän kaikille upeille noin 180 tanssijalle, jotka vuosien varrella BRC:ssä ovat mukana olleet ❤️ Te teitte tämän joukkueen ja teidän ansiosta matkamme oli näinkin pitkä ja antoisa. Kiitos. ❤ #gimmatjoraa #engångalltid #hifk