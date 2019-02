Allt fler, särskilt unga, lockas av att försöka bli influerare med hundratusentals följare och lönsamma sponsorkontrakt. Vägen dit går över hårt och målmedvetet arbete. Det inte många som lyckas, men fascinationen kvarstår.

Funderar du på att bli en influerare? I så fall är du i gott sällskap. Att berätta om sin vardag eller sitt stora intresse, eller bara vara rolig på Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook eller i en blogg lockar allt fler, företrädesvis unga. Många attraheras av möjligheten att skaffa sig en karriär och inspirera tusentals eller varför inte miljontals följare som kan säljas till hugade företag med spännande varumärken.

På pappret är det fullt möjligt. Medierna berättar regelbundet om framgångsrika influerare och youtubers. I Finland är det namn som Mmiisas, Mariieveronica och Hermanni. På svenska toppar paret Jocke & Jonna som har bästa räckvidden och engagemanget i sociala medier. Andra populära svenska influerare är till exempel Therése Lindgren och Margaux Dietz. För att inte tala om Felix Kjellberg, mer känd som Pewdiepie. Fast då handlar det om dataspelskommentarer på engelska, med hela världen som publik.

Så ser mediebilden ut. Verkligheten för de allra flesta, förhoppningsfulla influerare och youtubers är en helt annan. Antalet följare är kanske något hundratal och inga företag står i kö med spännande kontrakt. Fast det avskräcker sällan.

Det går att betrakta fenomenet influerare ur tre olika perspektiv – personerna som är aktiva i sociala medier, företagen som köper deras tjänster och följarna som ser på resultatet.

Att satsa på en karriär som influerare innebär hårt och målmedvetet arbete. Det krävs till att börja med passion och att du vill skapa något extra. Det krävs också ett visst mått av hantverkskunnande för att skriva, fota, göra videor och inte minst vara beredd att dela med sig av livet in i minsta detalj, Utan passion tröttnar du snabbt. Du måste också hitta just ditt uttryckssätt – vara personlig, bjuda på dig själv i både med- och motgång. Det personliga tilltalet är vad som skiljer en framgångsrik influerare från ett vanligt nätmagasin. Din följare vill kunna betrakta dig som en spännande och kanske lite udda kompis som man känner in i minsta detalj. Inga hemligheter där inte.

Förutom passion och intressant innehåll behöver du följa ett antal praktiska tumregler. En sådan är att vara konsekvent med dina uppdateringar på nätet. Experterna menar att det finns ett oskrivet avtal mellan influerare och följare. Dessa ska kunna lita på att det regelbundet, kommer nytt material från dig. Belöningen är att alla de större plattformarna som Instagram och Youtube premierar ett sådant beteende i sina algoritmer, liksom om man får många likes och kommentarer första timmen efter att ett inlägg publicerats.

Ett kanske svårare råd att följa är att tänka långsiktigt och sakta, men säkert bygga upp ett varumärke som influerare. Det krävs att du inte faller för första bästa samarbetsförslag, utan hela tiden är noga med att synas i rätt sammanhang och med rätta partner. Så till exempel har ett antal finska och svenska influerare valt att inte samarbeta med spelbolag, för att slippa bli sammankopplade med spelberoende och andra spelrelaterade problem.

För den som tycker det verkar spännande, men svårt att bli en influerare finns det, åtminstone i Sverige, hjälp att få. Såväl gymnasier som folkhögskolor erbjuder numera mycket populära kurser i att bli influerare eller youtuber. Man kan studera antingen på distans eller med traditionell undervisning. Kursinnehållet omfattar såväl traditionella moment som stillbildsfoto, intervjuteknik och textframställning som mer udda ämnen som livesändning, nätetik och "sharing is caring".

Ur företagens perspektiv blir influerare en allt viktigare marknadsföringskanal, när de traditionella reklamvägarna når allt färre. Företagen har också blivit både kunnigare och mer kräsna när det gäller att välja influerare att samarbeta med. Tidigare gick man gärna på storlek och satsade främst på influerare med hundratusentals eller rentav miljontals följare. Det är fortfarande huvudstrategin för många företag, men intresset för så kallade mikroinfluerare, som är nischade och har relativt få, men desto mer hängivna följare, ökar. Att hitta dessa kan vara en utmaning för företagen, men numera finns det hjälp att få av influerarnätverken som Splay, United screens och Somessa, som kopplar samman influerare med hugade samarbetspartner.

Oberoende vilken väg företagen väljer har de blivit allt noggrannare med att kontrollera influerarens beteende och framtoning. Är det någon som framstår som äkta och pålitlig? Inga skandaler eller olämpliga personkopplingar i bagaget? För precis som för influeraren står företagets varumärke på spel om man skulle råka hamna i fel sällskap.

De som har det lättast i influerarvärlden är följarna. Som följare väljer du rent teoretiskt själv vem eller vilka du ska följa, hur aktiv du är med likes och kommentarer och när det är dags att säga farväl och följa någon annan. I praktiken spelar ett antal bakomliggande faktorer stor roll. Av en kandidatuppsats från Lunds universitet framgår att de viktigaste faktorerna för att bli en följare är att man upplever äkthet, underhållning, inspiration och möjlighet att interagera. Men relationen är flyktig och en följare kan snabbt tröttna och söka sig någon annanstans.

Hur ser då framtiden ut för detta spännande område? Vill man göra det enkelt för sig kan man lugnt fokusera på det digitala. För influeraren kommer att behöva använda allt mer avancerad digital teknik för att fortsatt vara intressant och relevant för sina följare. Redan nu kan man se en trend från det skrivna ordet, vare sig det sker på en blogg eller i till exempel Twitter till rörliga bilder.

Det är video som gäller och den utvecklingen kommer att bli ännu tydligare, när datorförstärkt verklighet, AR och virtuell verklighet, VR, blir vardagsverktyg. Du kan till exempel testa ett par nya vandringskängor från varumärket X tillsammans med din kompis influerare Y på en virtuell, strapatsrik utflykt i någon trivsam nationalpark. Eller varför inte vara backstage på en konsert med din favoritartist Z och några tusen andra följare? Utmaningen lär till sist bli att kunna skilja på dina virtuella låtsaskompisar och dina verkliga vardagsdito.

Bengt Wahlström svensk civilekonom, omvärldsanalytiker och författare med framtidsfrågor som specialitet