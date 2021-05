Indiska varianten bakom sjukhusepidemin i Egentliga Tavastland – tar sig förbi skyddsutrustning

Det har bekräftats att sjukhusepidemin i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt orsakats av den så kallade indiska varianten av coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd bekräftar på tisdagen att det är den så kallade indiska varianten av coronaviruset som ligger bakom sjukhusepidemin i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Epidemin började på Egentliga Tavastlands centralsjukhus, varifrån den spred sig till sjukhusen i Tavastehus och Forssa.

"Utifrån våra erfarenheter sprids den här varianten mycket lätt, vilket också har observerats i Mellersta Österbotten. De skyddsåtgärder och den skyddsutrustning som fungerar mot andra varianter räcker inte mot den här varianten", säger Sally Leskinen, sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare, i ett pressmeddelande.

Över 80 personer har smittats av coronaviruset i sjukhusepidemin i Egentliga Tavastland. Största delen av dem har fått en vaccindos, en del två. Över hälften av de smittade har fått symtom efter smittan. Därtill har de smittade även smittat ner sina familjemedlemmar i vissa fall.

"Våra erfarenheter motsvarar nästan på procenten de resultat som framkommit i forskningen kring Pfizer-Biontechs vaccin, men den här variantens smittpotential är väldigt hög trots så kallad universal masking-skyddsutrustning", säger Leskinen.

Sjukhusepidemin och de karantänsåtgärder den medfört har ökat belastningen på Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt. På grund av karantänerna är det svårt att flytta patienter.

Totalt sju patienter har avlidit av coronarelaterade orsaker under de senaste två veckorna. Patienterna har varit åldersstigna och lidit av olika kroniska sjukdomar. Coronaviruset var inte den huvudsakliga dödsorsaken i alla sju fall.

Coronaincidensen i Egentliga Tavastland var på tisdagen 112,9 fall per 100 000 invånare under de senaste fjorton dygnen. Under de föregående fjorton dygnen var den bara 56,7per 100 000.

Högst är incidensen för närvarande i Mellersta Österbotten, hela 225,4 fall per 100 000 invånare. Under den föregående jämförelseperioden var den bara 18,1 per 100 000.