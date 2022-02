Den amerikanska indierockens flagskepp War on Drugs gästar Helsingfors den 22 mars för en spelning i Ishallen.

Det har gått 7 år sedan bandet uppträdde senast i Finland. Konserten som går under namnet "An Evening of LIVE DRUGS" kommer att bjuda både på äldre material och nya låtar från albumet "I Don't Live Here Anymore" som utkom i höstas. War on Drugs grundades 2005 i Philadelphia av sångaren och låtskrivaren Adam Granduciel.