Incidensen i Åbo över 400 – "Den här veckan är avgörande"

Incidenstalet i Åbo är nu över 400. Ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi tror att trenden kan brytas med nuvarande restriktioner – om alla följer dem.

Den här veckan är avgörande för om Åbo ska lyckas stävja det ökande antalet smittfall, sade ansvariga smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi då Åbo stad på onsdagen informerade om det aktuella läget.

– Att följa restriktionerna är mycket viktigt nu. Om vi slirar på den punkten kan smittfallen öka mycket snabbt, eftersom mängden virus i omlopp är så stor.

Incidensen i Åbo, alltså antalet smittade per 100 000 invånare under två veckor, är nu över 400. Under förra veckan konstaterades 403 nya smittfall i staden.

I siffrorna syns det stora smittkluster bland utbytesstuderande som upptäcktes förra veckan. Över 80 studerande har smittats, och fler fall upptäcks. De smittade är i isolering, och cirka 200 studerande som exponerats för smitta är i karantän.

De får mathjälp av staden, och väktarbolag övervakar nu att de studerande följer direktiven för isolering och karantän. Under helgen skötte polisen övervakningen.

Jutta Peltoniemi säger att många faktorer påverkat den omfattande spridningen. Det har förekommit fester, och festdeltagarna har sedan spridit smittan i de gemensamma lägenheterna för utbytesstuderande i studentboenden runtom i staden.

Smittexplosionen bland utbytesstuderande är samtidigt, säger Peltoniemi, ett skäl till att smittspårningen i Åbo nu gått långsammare trots att staden ökat dess kapacitet. Många utbytesstuderande saknar finländskt personnummer, och det har i vissa fall varit svårt att nå dem per telefon. Det har helt enkelt krävt mycket arbete att reda ut smittkedjorna.

Jutta Peltoniemi påpekar dock att coronasmitta förekommer på alla håll i Åbo. På frågan om begränsningar i rörelsefriheten behövs svarar Peltoniemi att de är den sista utvägen.

– Det beslutet måste komma från statsledningen. Nu är det viktigaste att de nuvarande, redan strikta, restriktionerna följs. Om alla följer dem tror jag nog att antalet smittade sjunker.

Till Åbos senaste begränsningar hör att munskyddsrekommendationen gäller alla årskurser i skolorna.

På torsdagen införs också månadslånga passagerarbegränsningar i Åboregionens busstrafik Föli. Det betyder i praktiken att bussarna får ta lika många passagerare som det finns sittplatser. Barn födda 2008 eller senare är undantagna från begränsningarna på vardagar.

Kollektivtrafikdirektören Sirpa Korte säger samtidigt att det är under en procent av Fölis bussturer som har så många passagerare att det överskrider begränsningarna. Det gäller främst bussar till Pansio, Perno och Kråkkärret under rusningstid. Där försöker staden täcka upp med extrainsatta bussar.

Skyldighet att bära munskydd i Föli-bussarna har gällt sedan mitten av mars för alla över 12 år.