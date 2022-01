Inbrottstjuv i Esbo gripen på bar gärning – polisen varnar bilägare

En man som nattetid har smugit omkring på p-platser och i bostadsområden, tagit sig in i bostäder och bilar och spridit skräck i Esbo, har tagits på bar gärning. Polisen håller inbrottstjuven häktad i väntan på åtal.

Västra Nylands polisinrättning har under den senaste tiden fått in otaliga anmälningar om en man som nattetid smyger omkring på bostadsområden i Esbo och försöker ta sig in i både bostäder och bilar. Mannen har gjort inbrott i Gröndal, Fågelberga, Westend och Bredviken.

Nu har polisen gripit mannen på bar gärning. Under januari har polisen påträffat mannen två gånger då han gått omkring på p-platser och ryckt i bildörrar. Den andra gången han åkte fast, den 10 januari, bar mannen på egendom som befaras ha stulits från flera olika adresser. Polisen misstänker att mannen hade specialiserat sig på att ta saker från olåsta bilar. Han har bland annat kommit över en mängd betalkort och nycklar.

"Fotspår som matchar mannens skor har hittats omkring ett 50-tal bilar på närbelägna p-platser. Han har fastnat på bild i flera olika övervakningskameror. Fallen har diskuterats i sociala medier och invånarna i de aktuella områdena har varit rädda för inbrott", säger kriminalkommissarie Ilmari Hallamaa i ett pressmeddelande.

Polisen befarade att inbrottstjuven skulle fortsätta med sina handlingar om han sattes på fri fot, så Västra Nylands tingsrätt har begärt honom häktad i väntan på rättegång. Polisen undersöker fallen som stöld.

Under utredningens gång har polisen blivit varse om att oroväckande många bilägare i Esbo glömmer att låsa sina bilar nattetid. Många förvarar också värdesaker som just nycklar och betalkort i bilen. I många bilar finns dokument där ägarens hemadress framkommer tydligt. Också med hjälp av bilens registernummer är det lätt att få reda på ägarens hemadress. Hemnycklar och adress i handen på en inbrottstjuv är en dålig kombination.

"Man ska under inga omständigheter förvara värdefull egendom, betalkort eller nycklar i bilen. Om dessa kommer i orätta händer kan gärningsmannen åstadkomma mycket skada", påminner Ilmari Hallamaa.