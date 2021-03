Teater Viirus Inbrott på Teater Viirus – värdefull kamerautrustning stals

All teknik som nyligen köpts in för att strömma Teater Viirus föreställningar har stulits. – Efter alla motgångar som teatrarna haft under coronaåret känns det här helt absurt, säger konstnärliga ledaren Jussi Sorjanen.