Ina Wroldsen till Musik & Talang

Norska hitmakaren och artisten Ina Wroldsen är dragplåster på musikkongressen och festivalen Musik & Talang i Vasa i september.

Ina Wroldsen har skrivit låtar för världsstjärnor som Clean Bandit, Demi Lovato och One Direction. Hon har även bidragit med sin röst på stora hitlåtar, bland annat Calvin Harris How Deep is Your Love och Jax Jones Breathe.

I september medverkar Wroldsen på Musik & Talang 2018 i Vasa, enligt ett pressmeddelande från arrangörerna. Hon kommer dels ge en intervju om sin karriär, dels bjuda på en unik spelning.

Musik & Talang äger rum 20-22 september och det är åttonde året i rad som det ordnas. Liksom tidigare år består evenemanget av en kongressdel och en festivaldel.

– Kongressen riktar sig till dem som är på väg in i musikbranschen och dem som är yrkesutövande sedan flera år tillbaka. Under festivalen, som är öppen för alla, uppträder ett trettiotal artister och band inom olika genrer, säger Amie Borgar, ordförande i styrgruppen för Musik & Talang 2018.