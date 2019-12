Iltalehti: SFP:s riksdagsledamöter åker mest taxi – igen

Iltalehti har granskat riksdagsledamöternas användning av taxiresor efter riksdagsvalet. Förra mandatperioden använde SFP mest taxipengar per person och det fortsätter partiet att göra.

Centerns riksdagsledamot Joonas Könttä har använt mest pengar på taxiresor under perioden maj–november i år, rapporterar Iltalehti. Han använde 3 784 euro. Näst mest använde Centerns Markus Lohi (3 477 euro) och tredje mest sannfinländaren Tom Packalén (3 418 euro). Sju riksdagsledamöter har använt mer än 3 000 euro på taxiresor sedan riksdagsvalet.

Sammanlagt har riksdagsledamöterna åkt taxi för 192 411 euro på skattebetalarnas bekostnad under dessa sju månader. Iltalehti har fått uppgifterna från riksdagens förvaltnings- och serviceavdelning.

Enligt Iltalehtis uppgifter har Svenska folkpartiets riksdagsledamöter använt i medeltal 193 euro per månad på taxiresor under perioden. Under förra riksdagsperioden använde SFP:s ledamöter i medeltal 249 euro per månad på taxiresor.

Centerns riksdagsledamöter har i snitt spenderat näst mest på taxiresor (184 euro per månad) och Samlingspartiet (165 euro) tredje mest.

De grönas riksdagsledamöter använde minst taxi, bara 65 euro per person och månad. Under förra riksdagsperioden använde De grönas ledamöter i snitt näst mest taxi. Då fick Jani Toivola (Gröna) mycket kritik för sin användning av taxiresor.