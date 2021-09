I det annars så progressiva Norden är Kaj Korkea-aho långt ifrån ensam om att kritiklöst haka på narrativet att det skulle ha funnits ett "bra" sätt för Amerika att dra sig ur ett förlorat krig i ett av världens minst stabila länder.

Ingen som vet hur den samtida klickdrivna opinionsjournalistiken fungerar kan väl bli särdeles provocerad av Kaj Korkea-ahos slängiga rubrik på HBL.fi 30.8 – "Vänstern skjuter kulturarbetare på öppen gata" – då han, kanske delvis med rätta, åthutar regeringen Marin för myndigheternas behandling av kultursektorn under coronapandemin. Även om det kanske var lite väl oturlig timing att en så pass kreativ metafor om våra nordiska förhållanden publicerades samma dag som diverse internationella medier kunde rapportera att den afghanske folkmusikern Fawad Andarabi skjutits ihjäl på öppen gata av talibanerna, helt på riktigt.

Trygve Söderling (HBL.fi 1.9) har redan publicerat ett genmäle som förtjänar att läsas som en motvikt till Korkea-Ahos kritik av våra inhemska förhållanden. I stället vill jag fästa mig vid det kreativa sätt på vilket han får politiken kring USA:s reträtt från Afghanistan att få plats i sitt resonemang.

Utan att noggrannare gå in på vad han menar talar Korkea-aho om USA:s president Joe Bidens "radikala felbedömning av läget" efter att denne dragit ut de sista amerikanska trupperna ur Afghanistan och avslutat ett krig som under sina två decennier kostat upp till 174 000 människoliv och cirka 2 300 miljarder amerikanska skattedollar och tvingat största delen av den afghanska befolkningen att leva i en ständig krigszon. Att den progressive senatorn Bernie Sanders, som under hela sin politiska karriär konsekvent argumenterat för att USA ska avsluta sina otaliga militära äventyr utomlands, prisar detta beslut betecknar Korkea-aho som "lydighet".

Att Republikanerna och den militaristiska, neokonservativa falang som emigrerat till Demokraterna under Trump-eran attackerar Biden för hans enda modiga beslut, att dra i nödbromsen för ett redan havererat imperialistiskt debacle, är inte särskilt oväntat. Att Tony Blair, som var villig att ljuga britterna rakt i ansiktet för att få chansen att haka på George W. Bushs krigsäventyr, nu kallar Biden för "imbecill" är inte heller en chockerande vändning.

Men det som oroar mig är att Korkea-aho långt ifrån är den enda i det annars så progressiva Norden, som kritiklöst hakar på narrativet att det skulle ha funnits ett "bra" sätt för Amerika att dra sig ur ett förlorat krig i ett av världens minst stabila länder eller att situationen på något sätt skulle ha kunnat förbättras av att amerikanerna stannat kvar en liten stund till. Implicit eller explicit klänger sig medierna fast vid tanken på att det skulle ha funnits något tillräckligt smart beslut, eller någon tillräckligt "strategisk" miljondollarsmissil, som kunde ha förhindrat att kaos uppstod eller att oskyldiga fick lida då amerikanerna äntligen drog sig ur en konflikt som de redan i många år sakta hållit på och tappat greppet om. (Även om de under de sista åren lyckades transferera de flesta av dödsoffren till den sargade, inkompetent ledda afghanska armén).

Illusionen att det skulle finnas en ädel avslutning på ett förlorat krig är lika verklighetsfrånvänd som illusionen att det skulle ha funnits ett ädelt krig från första början. Då Bush och Blair först invaderade Irak gick tusentals människor ut på gatorna i Helsingfors och demonstrerade mot deras imperialism och, skulle det bevisas, deras lögner. I dag misstänkliggörs också nyanserad kritik av USA:s geopolitiska manövrar lätt som "putinistisk desinformation", utom då jänkarna tycks vackla i sin heliga imperialism och drar sig tillbaka. Då kan man tala om "radikala felbedömningar".

En sista fotnot: Som andra redan påpekat så fattades besluten om upprätthållandet av tvåmetersregeln på teatrar och dylika kulturevenemang av Södra Finlands regionförvaltningsverk och inte av regeringen Marin. Färre här i Finland vet kanske att det avtal som från början skrevs mellan USA och talibanerna, och som stipulerade att USA skulle dra sig tillbaka så fort som möjligt utan bråk i utbyte mot att talibanstyrkorna inte skulle anfalla retirerande amerikanska soldater inte förhandlades fram av Joe Biden, som endast förverkligade det, utan av Donald Trump.

Otto Ekman Reporter