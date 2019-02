IL: SFP:s riksdagsledamöter åker mest taxi – vissa mer än andra

Enligt Iltalehtis beräkningar har Svenska folkpartiets riksdagsledamöter använt i medeltal 249 euro per månad på taxiresor under denna mandatperiod.

Svenska folkpartiets (SFP) riksdagsgrupp har använt riksdagens taxikort till ett värde på 109 777 euro under tidsperioden maj 2015-december 2018, rapporterar Iltalehti som granskat alla riksdagsledamöters taxianvändning under denna mandatperiod. IL:s uppgifter baserar sig på statistik från riksdagens förvaltnings- och serviceavdelning.

Den svenska riksdagsgruppen, som har tio ledamöter, har således använt i medeltal 2 495 euro per månad till taxiresor, det vill säga drygt 249 euro per ledamot. Medeltalet per ledamot är högst av alla riksdagspartier. De gröna är på andra plats med 234 euro per ledamot per månad.

Av SFP:s riksdagsledamöter har Joakim Strand från Vasa den största taxinotan, 21 959 euro under den granskade tidsperioden. Med det landar han på en elfte plats bland alla riksdagsledamöter.

Sannfinländarna Mika Niikko (29 987 euro) och Tom Packalén (24 885 euro) är de riksdagsledamöter som använt mest pengar på taxiresor under denna mandatperiod. De grönas Jani Toivola är tredje med en summa på 23 618 euro.

Sammanlagt har alla riksdagsledamöter åkt taxi på skattebetalarnas bekostnad till ett värde på 1 802 613 euro, rapporterar IL.