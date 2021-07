Ikonisk sönderslagen elbas blir museiföremål

Vad har punkbandet The Clashs basist Paul Simonons instrument gemensamt med ett romerskt mosaikgolv och altarmålningar från 1400-talet?

Mycket, enligt curatorerna på Museum of London, som har förvärvat Paul Simonons Fender Precision-bas som permanent del av en utställning som handlar om den engelska huvudstaden, skriver The Guardian.

Det var under en The Clash-konsert i New York 1979 som Paul Simonon, frustrerad över vad han ansåg vara en usel publik, höjde basen över huvudet likt en yxa och dundrade ner den i scengolvet med förödande kraft.

Ögonblicket förevigades av fotografen Pennie Smith i ett fotografi som skulle komma att pryda gruppens storsäljande album "London calling" från samma år.

– Han var på riktigt dåligt humör, har Pennie Smith sagt i en tidigare intervju om basisten och fotografiet.

Från och med den 23 juli går vad som återstår av elbasen att bevittna på Museum of London, tillsammans med andra historiska föremål som på ett eller annat sätt knyter an till London.