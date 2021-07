Ikea pekas ut som potentiell smittohärd i Sydney

Antalet personer som riskerar att ha smittats med coronaviruset i Sydney har fördubblats på ett dygn. Ikea är en en så kallad "hotspot" där 2 000 kunder nu tvingas isolera sig. – Jag var bara där i tio minuter, säger Courtney Robertson som nu inte får lämna sitt hem.

Australiens största stad Sydney har svårt att få bukt med det senaste utbrottet av coronaviruset. Trots smittspårning, munskyddskrav och nedstängning ökar antalet smittade.

Totalt har nu 439 fall upptäckts sedan den 16 juni, varav 44 under torsdagsdygnet. Det är den högsta siffran hittills under det pågående utbrottet i delstaten New South Wales, där Sydney är huvudstad.

Oroande för delstatsregeringen är att 27 av dem befunnit sig ute i samhället, och inte varit isolerade.

Den stora Ikeavaruhuset i stadsdelen Tempe är en i en växande rad av platser som smittade besökt. Alla som varit där under tisdagen, omkring 2 000 personer, anses ha haft nära kontakt, och uppmanas att testa sig och sedan isolera sig i 14 dagar.

– Jag var på jobbet och fick ett sms från (hälsomyndigheten) NSW Health där de konstaterade att jag varit på Ikea samtidigt som ett positivt fall var där, och att jag nu måste testa och isolera mig, säger Courtney Robertson till TT.

Det spelade ingen roll att besöket bara var för att plocka upp beställda varor, att det var över på tio minuter, att hon bar munskydd och dessutom är vaccinerad.

Robinson jobbar på ett av stadens stora sjukhus, och anses därmed vara nödvändig personal. Men när sms:et kom var det bara att packa ihop och korsa gatan där covidtestcentret ligger.

– Jag blev lite överraskad. Men i takt med att fallen ökar så var det oundvikligt att komma i kontakt med någon. Men jag har dålig samvete gentemot mina kollegor, säger hon.

Delstaten uppmanar alla som besöker en offentlig inrättning, som exempelvis en butik, att checka in med hjälp av sin mobiltelefon på NSW Healths app. Med hjälp av den datan kan personer som varit där samtidigt som en smittad snabbt kontaktas och isoleras.

Det senaste dygnet har ytterligare 7 000 sådana personer adderats, vilket är lika många som under hela det pågående utbrottet hittills. Situationen i Sydney är lite oroande, tycker Courtney Robinson, med tanke på den låga vaccinationsgraden.

– Och det får en stor social påverkan, att man inte får träffa sina vänner eller min familj, som bor utanför staden. Det känns som att folk inte tagit det på allvar. Det råder en förebådande känsla om att restriktionerna kommer att förlängas, säger hon.

Till att börja med skärps restriktionerna ytterligare. Invånare får numera bara motionera utomhus med en annan person utanför det egna hushållet, jämfört med grupper om tio personer tidigare, och man får inte motionera längre bort än en mil från bostaden. Att strosa i butiker är det numera också förbjudet, och bara en person får lämna bostaden i taget för att handla.

En del hävdar att det är lika bra att ge upp och leva på som vanligt, vilket New South Wales premiärminister med emfas slår tillbaka mot:

– Folk måste få in i sina skallar att vi inte kan leva med (viruset) när vaccinationsgraden bara är nio procent. Jag tror inte att någon i min position skulle skicka tusentals till sjukhus och död. Och dessutom skulle det bli förödande ekonomiska konsekvenser, säger premiärminister Gladys Berejiklian.