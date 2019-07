Iggy Azalea i ordkrig med Greta Gris

Efter klassiska drabbningar som Tommy Steele mot Elvis Presley och Oasis mot Blur har musikvärlden fått ett nytt krig. I den ena ringhörnan: Iggy Azalea. I den andra: barnprogramfiguren Greta Gris.

Konflikten (nåja), som uppmärksammas av The Guardian, tog fart när den australiska hiphopartisten insåg att Greta Gris kommer att släppa sitt första album på fredag. Samma dag som Iggy Azalea släpper sin skiva "In my defense".

29-åringen retweetade nyheten om sin nyfunna antagonists kommande fullängdare med orden "Det är slut för mig nu".

Greta Gris Twitter-konto svarade med en animerad bild där barnens favoritklövdjur bär en krona.

Det fick Iggy Azalea att ta till hot.

"Samarbeta med mig, eller så kommer du sluta som en Greta frukostspecial".