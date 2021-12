En parlamentarisk kommitté som hade till uppgift att bedöma utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet har överlämnat sitt betänkande. Kommittén leddes av Ilkka Kanerva.

Kommittén föreslår att fler personer ska inleda sin militärtjänst och att färre personer ska avbryta sin tjänstgöring. Målet ska vara att stärka kvinnors deltagande i försvaret och att öka antalet kvinnor som söker till frivillig militärtjänst.

Kommittén föreslår inte värnplikt för kvinnor, vilket får HBL:s ledarskribent Tommy Westerlund att utbrista (HBL 5.12): "Finland är redan nu på efterkälken i jämförelse med de nordiska grannländerna. Om Finland ska påstå sig vara ett föregångsland i fråga om jämställdhet kan inte värnplikten fortsättningsvis i många år framåt vara något som berör endast män".

Susanna Landor var inne på samma linje i en analys (HBL 20.2.2020), hennes recept var att öppna upp försvarsmakten för kvinnor.

Det är anmärkningsvärt att dessa två HBL-journalisters uppfattning av jämställdhet helt utgår från mannen och manssamhället som norm. Kvinnor skall bli jämställda med män – inte att män och manssamhället kunde förändras. Det vill säga att vi en gång för alla skulle ifrågasätta det patriarkat vi lever i och tänka i nya banor – out of the box – som är så populärt i andra sammanhang.

Jämställdhet med mannen som norm är kravet på att kvinnor skall göra värnplikt. Att kvinnor som spelar fotboll eller ishockey kan vara lika brutala i sitt spel som män. Att se det som en seger för jämställdheten att även kvinnor boxas. Att kvinnor som ledare helst skall fungera såsom män hittills gjort. Att det finns författare och kvinnliga författare, att det finns musiker och kvinnliga musiker att det finns konstnärer och kvinnliga konstnärer.

Själva förslaget från den parlamentariska kommittén behöver också diskuteras, vilket också sker just nu speciellt inom fredsrörelsen, detta kanske jag återkommer till.

Men i det här sammanhanget vill jag endast konstatera att HBL:s (officiella?) linje verkligen tycks vara att jämställdhet uppfylls genom att integrera kvinnor i patriarkatet. Finns det inga feminister på HBL-redaktionen?

Helsingfors