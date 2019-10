IFK – ligans ineffektivaste lag

För tredje matchen i följd sköt IFK 66 skott och vann IFK skottstatistiken i överlägsen stil. Och för tredje matchen i följd fick IFK lämna isen som förlorare. Ligans ineffektivaste lag har för tillfället stora problem.

HIFK visade sin hemmapublik precis vad som är lagets största utmaning för tillfället då Pelicans besökte Ishallen på fredagskvällen.

Den här säsongen har IFK specialiserat sig på att hålla puck, snurra spelet i anfallszon och dessutom skapa en hel del lägen. Problemet är att man inte lyckas göra mål.

I matchen mot suveräna serieledarna Tappara för en vecka sedan vann IFK skottstatistiken med hela 66–33 medan Tammerforslaget tog hem segern med 1–2.

Före det hade laget vunnit skottstatistiken med 66–38 mot Lukko men förlorat matchen med 3–2.

I matchen mot Pelicans var siffrorna ännu "värre". Trots att IFK vann skotten med smått otroliga 66–28 var det gästerna som åkte i väg med poängen med siffrorna 0–3.

För att slå IFK ser det för tillfället ut att räcka med att motståndarna låter rödtröjorna föra spelet och äga pucken för att sedan vänta på att IFK-spelarna ska bjuda på några bra lägen man utnyttjar.

Egentligen borde man inte behöva klaga allt för mycket på IFK:s spel. Man skapar betydligt fler lägen än man låter motståndarna få och man håller pucken stora delar av matchen.

Men då IFK-spelarna har ligans klart sämsta skottprocent samtidigt som målvakternas räddningsprocent inte hör till toppen i ligan kan man så småningom börja tala om höstens första kris i IFK.

Att vinna skottstatistiken kväll efter kväll är förstås positivt men det är en klen tröst om man inte klarar av att utnyttja övertaget. I samma talt som man förlorar matcher trots klart övertag växer frustrationen och målskyttet blir ännu svårare.

Tränaren Jarno Pikkarainen måste hitta en lösning på IFK:s snart kroniska målskytteproblem innan knutarna blir för svåra att lösa.

Matchen mot Pelicans beskriver IFK:s spel rätt väl. Laget hade puck, snurrade spelet i anfallszonen, skapade chanser och avfyrade skott. Men det var motståndarna som gjorde målen.

Frans Tuohimaa inledde med att släppa några märkliga returer som gav gästerna ett par farliga lägen i inledningen men annars handlade det mesta om IFK.

Men IFK skulle inte vara IFK om man inte via ett par felbeslut bjöd Pelicans på fina mållägen. Först rullade man ut röda mattan åt Juhamatti Aaltonen som hade all tid i världen att ladda för skott och sätta 0–1, sedan jagade fyra IFK:are huvudlöst puck i Pelicanszonen och Lahtislaget kunde kontra in 0–2.

I de två följande perioderna förde ineffektiva IFK spelet utan att lyckas näta.