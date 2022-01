Finlands olympiska kommitté vädjar till beslutsfattarna att inte begränsa möjligheterna till motion och idrott. – Motion och idrott borde ses som en del av lösningen, inte som en del av problemet, säger Olympiska kommitténs ordförande Jan Vapaavuori.

Under de senaste veckorna har idrottshallar, gym och simhallar varit stängda i största delen av Finland. Samtidigt har all gruppträning för vuxna lagts på is. Än så länge har idrottsverksamheten för b...