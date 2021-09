Idrottsföreningarna återhämtar sig efter coronan – "det ser bättre ut"

Bollsporterna drabbades extra hårt av coronapandemin – men nu har en del av utövarna kommit tillbaka. – Det ser bättre ut än för ett år sedan, säger Handbollsförbundets verksamhetsledare Päivi Mitrunen.

Under vårvintern slog Olympiska kommittén larm om att tiotusentals barn och unga lagt av med sin sport. De stränga coronabegränsningarna slog hårt mot idrotten. All inomhusverksamhet stängdes ned.

Läget är redan betydligt bättre. Coronakoordinationsgruppen i huvudstadsregionen beslöt den här veckan att rekommendera att de sista av hobbyverksamhetens begränsningar slopas.

Under det första kvartalet 2021 minskade försäljningen av nya licenser via Suomisport med 41 procent. Det var uttryckligen bollsporterna som drabbades hårdast. I lagsporterna minskade antalet licenser från 16 925 till 5 239 (fotboll och basket är dock inte med i Suomisport). Under de senaste veckorna har det dock skett ett uppsving. Under de senaste två veckorna har antalet nya licenser ökat med 2 759. Över 60 grenförbund använder sig av Suomisport-portalen.

– Vi har bättre siffror än för ett år sedan den här tiden, bekräftar Handbollsförbundets verksamhetsledare Päivi Mitrunen.

Under de senaste åren har antalet utfärdade handbollslicenser ökat med 50-150 per år. Precis innan coronapandemin slog till var man uppe i rekordsiffran 4 200. Förra året rasade antalet licenser till drygt 3 000. Ännu är Handbollsförbundet inte uppe i samma siffror som före coronan.

– Det är inte så mycket bara juniorer som vi tappat, utan hobbyutövare, typ herrarnas tredje division och damernas andra division, som inte alls fick spela under förra säsongen, säger Mitrunen.

– Nu är det bara att jobba hårt för att få människor tillbaka. Vi hoppas folk vågar komma och titta på matcherna, stödja klubbarna och komma med och spela.

Olympiska kommittén är nöjd med att man slutligen bestämt att lätta på coronabegränsningarna. För att säkerställa en snabb återgång till vardagen uppmuntrar OK alla att ta coronavaccinet.

– Det handlar både om hälsan och om att vi ska uppnå 80 procents vaccinskydd. Största delen av statsrådets beslut och riktlinjer är bundna till att 80 procent är vaccinerade. Det föreslagna coronapasset ger möjlighet att ordna evenemang fast situationen förvärras, säger Olympiska kommitténs vd Mikko Salonen, och ger samtidigt beslutsfattarna en passning;

– Många är av den åsikten att coronapasset kommer ganska sent. En del evenemang skulle ha kunnat genomföras redan tidigare med coronapasset.