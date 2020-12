Det nya är nu att all kritik mot mobiltelefonins strålning i dag kallas för ”desinformation” falska nyheter eller rent av konspirationsteorier. Det tycks vara lättare att förneka alla hälsoeffekter av mobilstrålningen med dessa nya skällsord.

Det är fint att farorna med 5G-strålningen kan diskuteras på HBL:s sidor. Värre tycks det vara med Helsingin Sanomat, som nästan aldrig publicerat någon kritik mot mobiltelefonstrålningen. Tandläkare Ina Rönnberg lyfter (HBL Debatt 4.12) fram nya aspekter på hälsofarorna med 5G-strålningen. Och HBL:s ledarskribent Torsten Fagerholm förnekar i princip allt hon skriver i sitt svar.

Det nya är nu att all kritik mot mobiltelefonins strålning i dag kallas för "desinformation" falska nyheter eller rent av konspirationsteorier. Det tycks vara lättare att förneka alla hälsoeffekter av mobilstrålningen med dessa nya skällsord. Då behöver man inte gå till grunden med sina argument.

Jag vill framföra två starka motargument mot Fagerholms påståenden. 30 år av mobiltelefoni har inte gett utslag i hjärntumörstatistiken, säger Fagerholm. Man följer mest med hjärntumörutvecklingen i strålningsfrågor. Den åldersutjämnade incidensen för hjärncancer i Finland (fall per 100 000 invånare) var 1960 under 5, 1990 omkring 8 och enligt den nyaste statistiken var den 2016 för kvinnor cirka 13 och män litet lägre. Incidensen för över 20-åringar växte ganska dramatiskt mellan 2012–2016. I många internationella forskningar har man funnit ett starkt samband mellan mobilanvändning och hjärntumör. Den största och viktigaste internationella undersökningen hette Interphone och utfördes redan före 2010, men resultaten tolkas än i dag.

Den privata stiftelsen ICNIRP med säte i Tyskland sätter upp gränsvärdena för högsta tillåtna mobiltelefonstrålning i nästan alla västländer. Medlemmarna i stiftelsen och dess olika råd utnämns av stiftelsen själv. Också Finlands strålningslagstiftning utgår helt öppet från ICNIRP:s rekommendationer fast det under organisationens hela livstid förts fram åtskilligt med bevis på hur medlemmarna har nära kopplingar till telekomindustrin.

Från Finlands sida sitter Anssi Auvinen och Jukka Juutilainen i ICNIRP:s vetenskapliga råd. Bägge två har under de senaste årtiondena försett dem som vägrar att erkänna elöverkänslighet med argument trots att bägge i sin forskning varit med om att ta fram bevis för strålningens faror. Auvinen inom Interphone och nu senast inom Cosmos.

Alldeles nyligen publicerades en 100 sidor lång rapport om ICNIRP och dess bindningar till industrin av EU-parlamentarikerna Klaus Buchner och Michéle Rivasi (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for EU). Rapporten skrevs av Hans van Scharen och Tomas Vanheste. Också om dessa upphovspersoner står nära De gröna så är utredningen entydig och övertygande: ICNIRP är allt annat än ett av industrin oberoende organ, och ändå följer myndigheterna i Finland deras rekommendationer helt.

Helsingfors

Svar Interphone-resultaten, publicerade 2010 i International Journal of Epidemiology (Oxford University Press) tyder rentav på minskade risker för gliom eller meningiom, de vanligaste god- eller elakartade hjärntumörerna. ICNIRP, den internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, utgår från samlad internationell forskning som inte tyder på hälsoeffekter.

Eftersom det är svårt att vare sig bekräfta eller definitivt utesluta eventuella kopplingar till mobiltelefoni forskar man vidare. Forskningsbidrag från industrin går genom en brandvägg för att säkerställa vetenskapligt oberoende. Eftersom mängder av tidigare forskning inte pekar på skadeeffekter vore det rentav lättare att få forskningsanslag för studier som skulle lyckas peka på motsatsen.

Trots det kan alarmistiska budskap aldrig helt vederläggas. Den rädsla och oro som sprids på nätet – ovetenskapliga, horoskopliknande diagnoser som skjuter så brett att alla kan känna sig träffade – skapar större problem än elektromagnetiska fält. Flera studier kring så kallad el- och strålningsöverkänslighet tyder på noceboeffekter, där negativa förväntningar triggar och förvärrar symtom – motsatsen till placebo.

Det är anmärkningsvärt hur 5G-skeptiker går till personangrepp mot Auvinen, professor i epidemiologi, eller Juutilainen, professor emeritus i strålningsbiologi och -epidemiologi. Detta avslöjar hur 5G-kritikerna saknar vetenskapliga argument, och hellre tyr sig till förvillare som uttalar sig utanför sina fackområden. Pandemier skapar rädsla, en förmånlig grogrund för populism som försöker delegitimera och misstänkliggöra vetenskapen. Därför behövs också brandväggar mellan forskning och dem som väljer att göra karriär på alarmistisk politik.

ledarskribent, HBL