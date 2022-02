Artisten Ian McDonald, mest känd för att ha varit med och grundat King Crimson och Foreigner, har dött, 75 år gammal. Enligt hans son gick han bort fridfullt i sitt hem i New York, i sviterna av cancer, skriver Rolling Stone.

Ian McDonald föddes i brittiska Osterley 1946. Han spelade saxofon i King Crimson och var med och skrev bandets ikoniska debutalbum 1969 In the court of the Crimson king. Han gick vidare från ba...