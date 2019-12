I Vasa ska man få bättre tillgång till vård på svenska – också på nätterna

Vasa centralsjukhus får omfattande jour vid årsskiftet. Presidenten stadfäste lagen på onsdagen.

Den 1 januari 2020 blir Vasa centralsjukhus ett sjukhus med dygnetruntjour. Det skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Samtidigt slopas Seinäjoki centralsjukhus skyldighet att ordna jourtjänster på svenska. Det var en stor fråga under Juha Sipiläs (C) regering då den omfattande jouren i Vasa drogs in till följd av den planerade vårdreformen.

Republikens president stadfäste lagändringarna på onsdagen.

