I Värnamo är Hans-Göran Centerns farsa nr 1

Centern i Sverige har valt en generös linje i flyktingpolitiken. Det är för att Hans-Göran Johansson och hans dotter kommer från en kultur i Småland där man hjälper sina medmänniskor, inte stjälper dem.

Det tar sin goda tid för Hans-Göran Johansson, centerpolitiker och poliskommissarie i det civila, att ta sig genom Värnamodagarnas marknadsmyller. De politiska partierna har sina tält och det säljs raggmunk, glassvåffla, sillburgare och vårrullar i stånd och vagnar.

Hans-Göran Johansson känner alla. Bland en hop smålänningar hälsar han med en väldig näve av bara farten på oss från HBL två gånger, först politikerrundan, sedan efter en stund det personliga handslaget där man ser vänligt rakt i ögonen.

Tjena Asplund! ropar han över gatan. Vi går vidare. Han knackar vid en uteservering med träbänkar en man på ryggen med sitt paraply. Inte så djupt i glaset nu, Magnusson!

– Om man har varit polis i 30 år som jag måste man tycka om människor, säger han.

Från bondgården i Maramö i småländska Värnamo kom han, som hade haft häst hemma, under värnplikten till den beridna högvakten i Stockholm, Som nittonåring red han vid Kungliga slottet 36 gånger. Och sedan blev han polis.

Hans äldsta dotter har också gjort karriär i Stockholm. Annie Lööf är en av svensk politiks klaraste stjärnor i valet på söndag. Under henne har Centern förnyats till ett grönt, liberalt och företagarorienterat parti. Och far och dotter har nog under vägen haft olika åsikter "utifrån mina värdegrunder", säger han.

– Men vår EU-veteran Karl Erik Olsson, över 80, satte ord på det åt mig. Samhället och omvärlden har förändrats och då måste vi förändras. Vi lever inte längre på 50- och 60-talet – när man nu talar om att Centern har gjort en stor roderändring.

När Annie kommer hem lägger de politiken på hyllan och går kanske på Mossen i stället. Store-Mosse nationalpark är det sydligare Sveriges största 8 000 hektar stora myrområde. Höst och vinter jagar Hans-Göran med Annies man Calle.

– Så har de ju en vänkrets här också. När de går ut får mormor och morfar vara barnvakt.

En triviainformation inför valet har varit att Annie Lööf som ung sjöng i gospelkör.

– Det var i Missionskyrkan där borta, säger Hans-Göran Johansson och pekar över axeln. Pingstkyrkan är därframme. De har kring 3 000 medlemmar tillsammans och det är inte illa i en ort på 19 000.

Han hör inte själv till någon av dem men ser upp till deras sociala engagemang för flyktingar. Det började med bosnierna på 90-talet. Kyrkorna startade språkkaféer och vängrupper. Många företagare är med i församlingarna och de fixade praktikplatser.

Det religiösa är också en del av det som kallas Gnosjöandan, "ett sätt att vara som inte går att exportera eller köpas för pengar", säger Hans-Göran Johansson.

– Det första i det är drivkraften att tjäna pengar. Annars har man inget företag. Men så har man också en motor för det sociala. Man är omtänksam om andra, både anhöriga och främlingar. Man hjälper varandra, inte stjälper.

Hans poliskollega Mats i Smålandsstenar har tagit hem två afghanska grabbar han tyckte synd om, ordnat praktik för dem på ett metallföretag och kört dem till språkkurs i Missionskyrkan.

– Och nu ska dom utvisas! Man blir ju fullständigt...! Nu när allting funkar, då ska dom inte vara kvar här!

Poliskommissarie Johansson blir upprörd och det har ekat ända upp till Sveriges riksdag. Där har Centern under hans dotters ledning nyligen stött en undantagslag; 9 000 unga afghaner fick för stunden sina fall omprövade.

– Man talar om våldtäktsmän och bilbrännare. Och som polis tycker jag inte om kriminella som fördärvar andras liv, varken i Kulltorp eller Kabul. Men 98 procent av dem gör ju inte det. Så har vi alltid resonerat vid köksbordet hemma i Maramö.

Det börjar duggregna. Hans-Göran Johansson drar ut mellan lotteri- och kebabstånden på nytt. Varje samtal på gatan avslutar han med samma ord: "Var rädd om dig nu".