I Nya barnsjukhuset följer man sin avatar – här kan du ta en titt in i det nya sjukhuset

Fullspäckat med nya innovationer och grafik ur Muminböckerna står nu det nya barnsjukhuset färdigt. Verksamheten inleds på hösten.

Behovet av ett nytt barnsjukhus var uppenbart då den gamla barnklinikens utrymmen och utrustning inte längre ville räcka till. För sex år sedan startade projektet för ett nytt barnsjukhus och nu står den färggranna byggnaden färdig på Mejlans sjukhusområde, strategiskt placerad mittemellan barnkliniken och kvinnokliniken. Nya barnsjukhuset ska från och med hösten vårda patienter i åldern noll till 15 år från alla delar av landet.

Under en tillställning på fredagen överräckte stiftelsen Nya barnsjukhusets stöd formellt det nya sjukhuset till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. En anmärkningsvärd gäst var president Martti Ahtisaari som höll ett avslutande tacktal tillägnat alla som jobbat med det krävande och storskaliga sjukhusprojektet.

Överräckningstillfället öppnades av minister Anne Berner (C) som fungerat som ordförande för barnsjukhusets stiftelse, vars uppgift var att genom penninginsamlingar samla ihop finansiering för sjukhuset. Enligt Berner var stiftelsen målsättning att samla in 30 miljoner euro eftersom det skulle betyda cirka 5 euro per finländare, något som "kändes som en rimlig målsättning".

Slutligen överskred stiftelsen målet med flera miljoner euro – sammanlagt samlade man in drygt 38 miljoner euro för byggandet av barnsjukhuset. Utöver donationerna har barnsjukhuset sammanlagda kostnader på 168 miljoner euro finansierats av statligt understöd och understöd av HNS, samt av lån.

De största donationerna kom från bolag som Supercell och Moomin Characters och från stiftelser som Brita Maria Renlunds minne och Olvi-säätiö.

Nya barnsjukhuset utrustas med modern teknik och flera nya innovationer som är gjorda med speciell åtanke på barnen som kommer att använda dem. Barnpatienterna har tagits i beaktande i allt, från bänkarnas och receptionsdiskarnas höjd till de färgglatt målade väggarna med grafik ur Muminvärlden.

– Utgångspunkten är alltid att barnen ska behöva vara på sjukhuset så lite som möjligt. Men när de är här ska de få trivas så bra som möjligt, säger Pekka Lahdenne, chef för digitala och innovationstjänster på HNS avdelning för barn och unga.

En ny innovation är också att barnpatienterna får välja en avatar – en digital figur – då de skriver in sig på sjukhuset. Avataren ersätter sedan bland annat könummer – i stället för könumret börjat patientens personliga avatar blinka på skärmen då patientens tur har kommit.

Barnen får också skanna in egna teckningar eller bilder som sedan visas på en samling skärmar i sjukhusets aula.

Fakta Nya barnsjukhuset Nya barnsjukhuset är designat med olika naturteman och med grafik inspirerad av Tove Janssons Muminböcker. Från sjukhusets bottenvåning stiger man upp ur havet och går våning för våning vidare mot rymden. Sjukhusets officiella namn är Nya barnsjukhuset. Sjukhuset har: 140 vårdplatser. 16 intensivvårdsplatser och 2 intensivvårdsplatser för isoleringspatienter, 27 intensivvårdsplatser för nyfödda intill förlossningssalen i Kvinnoklinikens byggnad. 8 operationssalar, 3 operationssalar för dagkirurgi och laboratorium för hjärtkatetriseringar. På jourmottagningen finns 3 akutsjukvårdsplatser, 12 observationsplatser, 3 isoleringsplatser och 4 viloplatser. 68 mottagningsrum för patienter med tidsbokning. Laboratorium, datortomografi, röntgen, ultraljud och magnetisk resonanstomografi. Rörelselaboratorium och Video-EEG. Källa: HNS

– Alla patientrum på vårdavdelningen har ett fönster utåt. Det är mycket viktigt för barnpatienter att rummen de övernattar i finns högt uppe och har en fin utsikt, säger Lahdenne.

I planeringen av sjukhuset har även föräldrarnas trivsel tagits på allvar. I varje rum på vårdavdelningarna finns en bäddsoffa för barnets närmaste och på intensivvårdsavdelningen möjliggör rörliga dörrpaneler att föräldrarna när som helst kan ta sig till sitt eget barn. Och om föräldern har svårt att somna på intensivvårdsavdelningen finns ett rum i samma våning som man kan dra sig till, men samtidigt vara nära sitt barn. Några övernattningar på madrasser på golvet ska det inte behöva bli i Nya barnsjukhuset, säger Lahdenne.

Moomin Characters som äger rättigheterna till Mumin har donerat en hel mängd grafik med mumintema till Nya barnsjukhuset. Grafiken pryder sjukhusets interiör och är placerad bland annat i syfte att markera ett ställe eller rum som många kan tänkas leta efter, receptioner och kanslier till exempel.

I varje våning finns också korta textsnuttar ur Muminböckerna målade på väggarna på finska, svenska eller engelska.

– Muminberättelserna föddes i skuggan av krig. Jag hoppas de kan ha en uppmuntrande verkan på barnpatienterna och på sjukhuspersonalen i svåra stunder, säger Sophia Jansson , konstnärlig ledare vid Moomin Characters.

Sjukhuset har åtta våningar – alla med olika teman. I källarvåningen finns bland annat patient- och kundparkeringen och där är temat Havet. I nästa våning är temat Stranden och sedan Djungeln. Så fortsätter det ända till Rymden och Stjärnan.