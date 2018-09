I mål efter 101 kilometer och 11 100 euro

15 timmar och 11 minuter tog det för Eddie Myrskog och Linus Lehto att springa hela sträckan från Ekenäs till Helsingfors till förmån för bröstcancerfonden Rosa bandet. – Vi sprang in nästan 4000 euro till under själva loppet, berättar en euforisk Myrskog.

Sent på fredagskvällen korsade Linus Lehto och Eddie Myrskog mållinjen vid Gräsvikens metrostation i Helsingfors, efter ett lopp på drygt 101 kilometer. Den tredje i gänget, Bernhard Forstén, följde loppet med bil, efter att själv blivit förhindrad att delta.

Målet för killarna var att ta sig från Ekenäs till Helsingfors till fots och samtidigt få folk att donera pengar till cancerkampanjen Rosa bandet.

– De första 75 kilometrarna till Kyrkslätt gick rätt smärtfritt. Vi kunde hålla ett relativt högt tempo och stannade bara för korta pauser, berättar Eddie Myrskog.

– Men sedan började mitt knä krångla, antagligen på grund av överbelastning. Så vi tvingades gå de sista 25 kilometrarna till Helsingfors. Det var den allra tyngsta etappen, speciellt med eländig värk i knäet.

För Myrskog och Lehto började dagen redan klockan 3 på morgonen då de vaknade på Forsténs sommarställe i Ekenäs. Efter att ha tankat en stadig frukost gick de tillbaka till sängs och sov ytterligare några timmar.

– Sedan vaknade vi igen 5.30, packade bilen och började springa klockan 6. Det var en otroligt vacker morgon, ungefär 8 grader kallt och dimma, beskriver Myrskog.

– Vi startade i mörker och kom i mål i mörker. Men vädret har helt perfekt hela dagen och vi fick inget regn över oss.

Längs vägen möttes de av både vänner och släktingar som hejade fram dem mot målet.

– Det var massor med bilar som stannade och tutade glatt till oss. Alla var väldigt positiva, berättar Myrskog om etappen längs väg 25 och stamväg 51 från Ekenäs till Pickala.

Duon tog endast korta pauser vid busshållplatser där de tankade potatis och ägg, bananer och proteindrycker.

– Vi hade en diger last i bilen, så det var bara att välja och vraka.

Då killarna startade på morgonen hade de samlat in kring 7 500 euro för bröstcancerfonden. Under själva loppet kom det in nästan 4000 euro till.

– Jag kollade just i morse, 11 100 euro fick vi in. Det betyder att vårt senaste mål på 10 000 euro har uppnåtts, säger en euforisk Myrskog som på lördagsmorgonen lyckats stapla sig ur sängen på värkande och darriga ben.

– I dag måste jag nog gå till läkaren och visa mitt knä, men sedan ska jag sova i 12 timmar till.

Mer om kampanjen på Instagram på kontot @boldonehundred, på Facebook på sidan Bold100 och på webbplasten bold100.org där det finns länkar till Rosa bandets insamling.