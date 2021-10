I Kuopios går de populära elstadscyklarna med vinst

De elassisterade stadscyklarna har gjort succé i kuperade Kuopio.

Sex städer i Finland har ett omfattande system för stadscyklar, enligt nätverket Pyöräilykuntien verkosto. Nätverket har 164 medlemmar av vilka 131 är städer eller kommuner.

Pyöräilykuntien verkosto räknar upp Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Kuopio och Åbo som städer som har ett omfattande stadscykelsystem. Av dessa slopar Åbo sitt nuvarande system denna höst.

Åtminstone Uleåborg och Lahtis har ambitioner på att införa ett stadscykelsystem. Därtill finns det redan i nuläget ett flertal städer och kommuner som har infört cyklarna i mindre skala.

Kuopio lanserade sitt nätverk som består av elassisterade cyklar våren 2019. Staden har kontrakt med den tjeckiska leverantören Freebike till 2023. Ett lokalt företag sköter såväl driften som underhållet.

Jouni Huhtinen, utvecklingschef vid Kuopio stads mobilitetstjänster, säger att de elassisterade stadscyklarna har varit en enorm succé.

– Cyklarna har varit väldigt populära. I nuläget har vi cirka 7,5 turer per cykel per dygn. Det verkar som att elassistansen har lockat användare, det finns många och branta backar i Kuopio. På somrarna har vi haft upp till 14 turer per cykel per dygn.

I Kuopio varar stadscykelsäsongen i regel från början av maj till slutet av oktober. Efter säsongen samlar staden in cyklarna för vinterförvar.

Stadscyklarna i Kuopio har haft så många användare att staden kunnat täcka driftskostnaderna med användaravgifterna, och till och med gjort vinst. I år räknar staden med cirka 300 000 euro i användarintäkter, säger Jouni Huhtinen.

– Det kan bli en liten vinst i år, men de pengarna investeras antagligen i cykelbatterier och nästa cykelsäsong. Det lär handla om några tiotusentals euro.

Kuopio har inte sålt reklamplats på stadscyklarna, men enligt Huhtinen utreder staden den möjligheten.

Vasa har i nuläget inga stadscyklar. Hösten 2017 lämnade Lotta Alhonnoro (Gröna), ledamot i Vasa stadsfullmäktige, in en motion om att lansera stadscyklar i staden men dåvarande fullmäktige nappade inte på förslaget.

Alhonnoro sitter också i nya stadsfullmäktige och hoppas fortfarande på att Vasa ska få stadscyklar.

– Vasa är en stor studiestad och studerandena är en potentiell användargrupp. Dessutom är Vasa en kompakt stad där det är lätt att röra sig med cykel.

Alhonnoro säger att hon överväger att lämna in samma motion på nytt.

– Jag har ännu inte bestämt mig om det är det bästa sättet att föra saken framåt. Jag kommer att föra diskussioner med studerande under hösten och sedan beslutar jag vad som är det bästa politiska sättet att främja detta.