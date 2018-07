Michael Ondaatjes nya roman handlar om det nya livet i efterkrigsårens England, med brottslighet och öden intrasslade i krigets lämningar.

London 1945: "There will always be an England…"

Solen skiner, livet kan börja på nytt. Men i verkligheten var det en tid med mycket brottslighet. Människor tog sig inte bort från bombade grushögar och ruiner, poliser och brandmän stal vad de kom åt, ungdomsbrottsligheten ökade.

Det är inte ett tema man brukar förknippa med Michael Ondaatjes författarskap, men han säger själv:

– Jag är en blandning av platser, raser, tider, kulturer och olika genrer.

Ondaatje är född i Sri Lanka, uppvuxen och utbildad i England och i Toronto, Kanada där han nu mestadels är bosatt. Han har skrivit en rad med böcker som fått pris i olika länder. The English Patient (Den engelske patienten, 1993) tilldelades Bookerpriset 1992, filmatiserades och vann nio Oscars. Romanen Anils skugga (2000) fick The Irish Times International Fiction-pris och Prix Medicis.

Sri Lanka har inte gett Ondaatje några pris, men då en ny spindelart upptäcktes i landet 2016 fick arten namnet Brignolia ondaatjei!

Nu har Michael Ondaatje skrivit en historisk roman, Warlight med större delen av handlingen förlagd till London 1945. Historien blandar fakta och fiktion, och återspeglar vad huvudgestalten Nathaniel beskriver som "en tid man minns fel men ibland också rätt". Det mänskliga minnet är ju oberäkneligt och därför kan gestalterna i historien minnas också sitt eget liv fel.

Warlight är typisk för Ondaatjes kreativitet. Han leker med minnesbilder och liksom Anil i Anils skugga frågar han: "Vad hände tidigt i livet? Och varför?" I romanen Divisadero (2007) skriver han: "Vi lever ständigt i det som hänt oss".

Berättaren Nathaniel är en ung man i engelska säkerhetstjänsten som 1959 blickar tillbaka på sitt liv. Han försöker förstå vad som egentligen hände i hans barndom och tidiga ungdom i Blitzkrigets London. Nathaniel var 14 år, hans syster Rachel 16, då föräldrarna lämnade dem för att åka på en affärsresa till Singapore på ett år, hette det. Barnen skulle bli kvar i London för att gå i skolan och bevakas och skyddas av en inhysing i husets tredje våning kallad The Moth, en skygg och vänlig man vars armrörelser var som en fladdrande mal. Darter hette en annan beskyddare som betedde sig suspekt.

"Så började vårt nya liv (…) Och jag vet ännu inte om det gjorde mig illa eller gav mig en ny energi", säger Nathaniel.

Nathaniel minns att han oroade sig för vad deras mor skulle säga om hon kom hem och hörde om alla underliga typer i huset och grannskapet. "Det var som en zoologisk trädgård på natten". Breven från barnen till modern besvarades aldrig. Darter tar Nathaniel med då han illegalt smugglar vinthundar från Frankrike till England. "Tidvattnet förde oss in och ut från London de nätterna som jag ännu minns med längtan".

I bokens andra hälft får vi veta att barnens mor Rose hade arbetat i säkerhetstjänsten. Hennes packade kappsäck med tanke på Singapore-resan hade blivit kvar hemma. Nathaniels efterforskningar i ministeriets arkiv för honom närmare moderns aktiviteter och det politiska kaoset i det kontinentala Europa efter kriget. Mamma Rose hade agentnamnet Viola och tortyr och förräderi blev en del av hennes liv. Titeln "warlight", krigsljus, hänför sig till det skumma orangefärgade ljusskenet som behövdes under krigets sista år för att upptäcka och undersöka hemligt spionage, och för Nathaniel gäller det att se sambandet mellan minnesbilderna, kriget och hans drabbade familj.

Mycket i romanen förblir oklart med desorienterande tillbakablickar och utvikningar. Det är en bisarr historia som är fascinerande och stannar kvar i läsarens minne som, ja, Londondimman under efterkrigstiden.

Kerstin Lindman-Strafford