Dokumentären om The Band porträtterar det inflytelserika rockbandet och baserar sig delvis på gitarristen Robbie Robertsons memoarer. Här finns tillräckligt med musikaliska odysséer för att man ska vilja damma av sina gamla vinyler.

Once were brothers heter dokumentären om rockbandet The Band, en titel som mycket riktigt sätter agendan; det handlar om ett musikaliskt brödraskap som inte längre finns, som krossades på vägen....