I Japan är "dricka hemma"-app en succé

Karaoke med kollegerna är en viktig del i Japans företagskultur. Så vad göra när krogarna håller coronastängt? För miljontals japaner har svaret blivit att skåla digitalt.

I Japan kretsar en stor del av det sociala livet kring arbetsplatsen och på många företag är deltagande i nomikai – after work med kollegerna – ett outtalat krav snarare än ett frivilligt nöje.

Men virusutbrottet har satt käppar i hjulet för den populära sedvänjan. Även om nödläget har hävts i större delen av Japan håller de flesta krogar och karaokebarer fortfarande stängt.

För att hålla ensamheten stången har många förlagt de blöta företagseventen till den digitala sfären. Appen Tacnom – japanska för "att dricka hemma" – har bara månader efter sin lansering lockat miljontals användare.

– Jag hoppas att vår tjänst kan hjälpa användarna att träffa de människor som de inte kan umgås med nu. Det skulle göra mig väldigt lycklig om det kunde förgylla deras tid hemma, säger appchefen Takashi Kiyose.

Flera företag stöttar aktivt trenden med digitala firmafester, rapporterar affärstidningen Nikkei. Tokyobaserade reklambyrån Value Creation ger ett bidrag på 8 000 yen – motsvarande drygt 70 euro – per anställd och månad för distansdrickande med arbetskamraterna.

Samma sak gör mobilspelsutvecklaren Gree – som ser nätbaserad nomikai som "en bekräftelse på teambuilding."

Av hävd är det chefen som tar initiativet, och den traditionen lever vidare även under coronatider. I Tokyo organiserade eventföretaget Linkbal after work via video för drygt 30 medarbetare.

– Vi känner en känsla av samhörighet med kollegerna och slipper bli stressade ensamma, sade Chiharu Deki, en av de anställda som deltog, till Nikkei.