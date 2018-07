Dokumentären om Robin Williams kartlägger komikerns liv och är sprängfylld med givande arkivmaterial.

När en börjar se Marina Zenovichs dokumentär Robin Williams: Come Inside My Mind är det svårt att sluta. Det är delvis på grund av det berörande materialet, men det är också på grund av intensiteten och tempot.

Robin Williams var en komiker och skådespelare som ständigt gick på högvarv, som pratade snabbare än vad som borde vara möjligt, som såg nästintill manisk ut och ständigt hade karaktärer och röster som vällde ut ur honom.

Zenovich är intresserad av vad som pågick i Williams huvud och dokumentären är sprängfylld av hemmavideon, improvisationer, sketcher, filmklipp och intervjuer där Williams får visa sin otroliga bredd men också oförmågan att stänga av. Lewis Black kallar honom vid ett tillfälle "the light that never knew how to turn itself off".

Narrativt följer dokumentären hans liv kronologiskt, från en ensam med humorfylld barndom till studier, stand-up, genombrottet med tv-serien Mork & Mindy och vidare till Good Morning Vietnam som gjorde Williams till en filmstjärna. Därefter följde Döda poeters sällskap, Hook, The Fisher King, Mrs. Doubtfire, Jumanji och så vidare. Dokumentären kartlägger även Williams äktenskap och missbruk (droger såväl som alkohol) och tar oss hela vägen fram till hans död 2014.

Zenovich har fått många i Williams närhet att ställa upp på intervjuer, bland annat han första fru Valerie Velardi, hans äldsta son Zak Williams, Eric Idle, Billy Crystal, David Letterman, Steve Martin och Pam Dawber. Vissa har intressanta anekdoter och tankar – särskilt Crystal som var en av Williams närmaste vänner – men det är ändå arkivmaterialet som väcker störst intresse.

Fram växer en människa som var bekvämare på scenen än i verkliga livet. Som använde komedi som tillflykt, som behövde en publik och som var beroende av att få andra att skratta. En människa som privat var tystlåten, med haltande självförtroende. Som hela tiden försökte underhålla och tillfredsställa - och om han inte gjorde det så kände han att han misslyckades som människa.

Det är synd att Come Inside My Mind inte har tid att stanna upp och titta närmare på Williams filmkarriär. Han hann göra mycket som var både briljant och horribelt. Men kanske det är för tidigt att rannsaka skådespelaren Williams. Det är trots allt bara fyra år sedan han dog. Det finns tid för en annan sorts analys, senare.

Martina Moliis-Mellberg Reporter