Detta frågade finländarna och rikssvenskarna mest om i år

I år har finländarna varit nyfikna på ugnsfetapasta medan svenskarna knappade in orden Aperol Spritz. Köpcentret Tripla, vresrosor och Curly girl-metoden var andra saker som vi ville veta mer om i Finland. Det avslöjar Googles sammanställning över vad nationen sökt på.

I Finland var det nya köpcentret Tripla i Böle i Helsingfors, som öppnade i höst intressant. Det var även Ideapark i Seinäjoki, och den japanska livsstilsbutiken Muji som även den öppnade i Helsingfors i höst, i köpcentret Kampen. Även den invasiva arten vresros, metoden Curly girl som ger dig lockigt hår, recept på fetapasta i ugn och konstmuseet Amos Rex i Helsingfors hörde till de mest googlade. Elsparkcyklarna, som gjorde entré i våras, har varit ett stort samtalsämne under året, speciellt på grund av de olyckor som inträffat.

Bland annat skrev HBL-kolumnisten Philip Teir att elsparkcykeln inte är något vuxet färdmedel.

I Sverige var Josefin Nilsson-dokumentären Älska mig för den jag är mest googlad, följt av Iphone11 och Notre Dame. ASAP Rockys Sverigebesök och det rättsliga efterspelet fick många att söka på hans namn. Även klimatkämpen Greta Thunberg och den nu bortgångna tidigare ständiga sekreteraren för Svenska Akademien, Sara Danius finns bland de mest googlade personerna.

Sökningarna på mat och dryck tyder på att finländarna är nyfikna ända ut i smaklökarna. Förutom nämnda fetapasta i ugn ville vi också ha recept på kyckling lyonnaise, kombucha-kola, en rulltårta gjord på Kinder och smörgåsrulltårta.

Just receptet på fetapasta i ugn ska ha startat med bloggaren Jenni Häyrinens inlägg om en lunch hon tillredde i början av året. Receptet innehåller förutom feta även chili och tomater.

Lingonmjöl var en intressant ingrediens på samma sätt som de vegetariska amerikanska biffarna från Beyond Meat.

I Sverige toppar bubbeldrinken Aperol Spritz söklistan, följd av gubbröra, sellerijuice, empanadas och rönnbärsgelé.

När svenskarna inte letar efter de bästa recepten på sellerijuice funderar de på hur och varför saker är som de är. "Varför firar vi midsommar?" och "Varför fick Jeppe lämna Paradise hotel?" undrade många svenskar och sökte svar på nätet.

I svaret på frågan "hur?" ville finländarna först och främst veta hur man går ned i vikt. Därefter undrade vi hur regeringen bildas. Trea var "hur få pengar".

Populära sökningar 2019

Årets samtalsämnen i Finland vs. årets mest trendande sökningar i Sverige

1. Tripla / Älska mig för den jag är

2. Ideapark Seinäjoki / Iphone 11

3. Muji / Notre-Dame

4. Vresros / Eurovision Song Contest

5. Curly girl-metoden / Asap Rocky

6. Ugnsfestapasta / Ishockey-VM

7. Snöröjare ("lumenpudotin") / Störst av allt

8. Rockring / Greta Thunberg

9. Elsparkcykel / EU-valet

10. Amos Rex / Sara Danius

Finland googlade nyheter vs. Sverige googlade händelser

1. Notre-Dame / Notre-Dame

2. Poststrejken / EU-valet

3. Riksdagsvalet / Berlinmurens fall 30 år

4. Sannfinländarna / De dödas dag

5. EU-valet / Sri Lanka

6. Sri Lanka / Lollapalooza

7. Area 51 / SAS-strejk

8. Thomas Cook / Världslärardagen

9. Brexit / Area 51

10. Klimatstrejk / Earth hour

Personer googlade i Finland vs. Bortgångna personer googlade i Sverige

1. Matti Nykänen / Sara Danius

2. Olli Lindholm / Cameron Boyce

3. Kaapo Kakko / Luke Perry

4. Marko Anttila / Arne Weise

5. Ed Sheeran / Michael Perlitz

6. Maisa Torppa / Nipsey Hussle

7. Kevin Lankinen / Karl Lagerfeldt

8. Greta Thunberg / Jeffrey Epstein

9. Jussi Halla-aho / Terese Alvén

10. Teemu Pukki / Hans Ingemarsson

Politiker googlade i Finland

1. Jussi Halla-aho

2. Antti Rinne

3. Sanna Marin

4. Katri Kulmuni

5. Li Andersson

6. Markus Kuotesaho

7. Antti Rantakangas

8. Sirpa Paatero

9. Husu Hussein

10. Paavo Väyrynen

Underhållning i Finland

1. Big Brother

2. Game of Thrones

3. Apex Legends

4. Stranger Things

5. Joker

6. Rammstein

7. Temptation Island

8. Fortnite tracker

9. Ence

10. Once Upon A Time In Hollywood

Mat och dryck i Finland vs. Sverige

1. Ugnsfetapasta / Aperol Spritz

2. Kyckling Lyonnaise / Gubbröra

3. Kombucha cola / Sellerijuice

4. Råkostsoppa / Empanada

5. Beyond Meat / Rönnbärsgelé

6. Kinder rulltårta / Blinier

7. Lingonmjöl / Syrensaft

8. Ketogena recept / Kantareller

9. Rönnbärsgelé / Flädersaft

10. Smörgåsrulltårta / Raketost

Hur: Finland vs. Sverige

1. Hur gå ned i vikt / Hur dog Josefin Nilsson?

2. Hur bildas regeringen / Hur ofta är det EU-val?

3. Hur få pengar / Hur gammal är Madonna?

4. Hur räkna medeltal / Hur röstar man i EU-valet?

5. Hur få sömn / Hur högt är Eiffeltornet?

6. Hur stänga Instagram-konto / Hur många bidrag är det i Eurovision-finalen?

7. Hur få hjälp med depression / Hur många bor i Sverige?

8. Hur hålla sig vaken / Hur länge håller ett ägg?

9. Hur lära sig engelska / Hur många dog i Tjernobyl?

10. Hur rösta i EU-valet / Hur lång tid tar det att få pass?

"Vad" i Sverige

1. Vad är värnskatt?

2. Vad betyder habibi?

3. Vad ska jag rösta i EU-valet?

4. Vad betyder NNN?

5. Vad är Brexit?

6. Vad är Artikel 13?

7. Varför är normalt blodtryck?

8. Vad är skattehemvist?

9. Vad betyder boomer?

10. Vad betyder PK?

"Varför" i Sverige

1. Varför firar vi midsommar?

2. Varför fick Jeppe lämna Paradise hotel?

3. Varför firar vi valborg?

4. Varför får man hicka?

5. Varför ska man gå på teater?

6. Varför omskärelse?

7. Varför fastar muslimer?

8. Varför kurrar magen?

9. Varför äter hundar gräs?

10. Varför rocka sockorna?

Hundraser i Sverige

1. Pudel

2. Golden retriever

3. Labrador retriever

4. Schäfer

5. Tax

6. Bullterrier

7. Rottweiler

8. Cavalier king charles spaniel

9. Bichon havanais

10. Shiba

Källa: Google