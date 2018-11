För HBL:s Sofia Holmlund handlar serien Enkel resa till Korfu om ön där hennes grekiska släkt bor.

Det ska sägas, så här i det värsta novembermörkret bjuder den tredje säsongen av En enkel resa till Korfu (The Durrells) på mycket välbehövlig eskapism. Vi möter åter den brittiska ensamstående mamman Louisa Durrell (Keeley Hawes) och hennes fyra oregerliga barn Lawrence (Josh O'Connor), Margo (Daisy Waterstone), Leslie (Callum Woodhouse), Gerald (Milo Parker) samt en imponerande mängd nya husdjur (sa någon flamingor och sengångare?) i det pittoreskt förfallna huset med gröna fönsterluckor.

Platsen är Korfu, eller Κέρκυρα, som grekerna kallar den för Grekland ovanligt gröna ön med venetiansk arkitektur. Korfu är bekant för flera generationers finländare, eftersom charterbolagen varje år flyger ner mängder av turister dit. Korfu är fortfarande, vid sidan av Rhodos, Kreta och Kos, en mycket populär destination.

Mig kastar serien direkt till känslan av att sitta i mina grekiska släktingars trädgård sammetslena sommarnätter i juli när man inte behöver ha några långärmade tröjor på sig. Cikadorna gnäller behagligt och tsitsibiran svalkar. Det här är det Korfu som fortfarande fanns när min egen pappa föddes där.

Tsitsibira, eller kolsyrad ingefärsdricka, är ett av de många brittiska arven på Korfu. Ett annat är cricket, som man spelat sedan 1823. Och ett tredje är familjen Durrels liv på 1930-talet på ön. Korfu var ett brittiskt protektorat mellan 1814 and 1864, och fortfarande i dag är de brittiska turisterna överväldigande många.

Den vana Korfuresenären känner igen landskapen. Är det inte till exempel vid Museet för asiatisk konst som seriens Margo äter lunch med sin turkiska pojkvän Zoltan (Merch Husey) strängt övervakad av förklädet och familjen Durrells chaufför och allt-i-allo Spiros (Alexis Georgoulis)? Förresten så är Spiros och Spiridoula två av de mest vanliga tilltalsnamnen på Korfu, uppkallade efter öns skyddshelgon Sankt Spiridon.

Ett stenkast från sagda museum, i Boschetto-parken, finns i dag en staty av den verkliga Gerard Durrell, som senare blev zoolog. Det är Gerard med sin Korfutrilogi som handlar om familjens år i den Joniska övärlden, som fått engelska barn och vuxna att längta till ön. Den mest kända av böckerna heter Min familj och andra djur.

Bakgrunden till att hela familjen Durrell bosatte sig några år på Korfu innan andra världskriget bröt ut, stavas Indien. Det var där, under det brittiska styret av Indien, som den verkliga Louisa Durrell och hennes barn föddes. När maken dog flyttade de till England, men lockades efter några år av Medelhavslivsstilen.

Familjen Durrell var ett fascinerande gäng. Till exempel äldsta sonen Lawrence, rörde sig i samma kretsar som "skandalförfattarna" Henry Miller och Anaïs Nin, och kom själv att bli en författare.

Något jag saknade i de första två säsongerna av serien har nu korrigerats – man hör äntligen mer grekiska! Det kan jämföras med sommarens film Mamma Mia! Here We Go Again, som låtsas utspela sig i Grekland, men de facto är inspelad i Kroatien. Och i hela filmen uttalas exakt en replik på grekiska. Kom igen, liksom.

Den uppmärksamma kan i varje avsnitt av serien få sig små underhållande språklektioner. Står det Κίνδυνος θάνατος, (kinthinos thanatos), alltså "livsfara" på en skylt, ska man hålla sig undan, medan χαίρετε κύριε (chaírete kýrie) betyder goddag, herr.

Precis som i de tidigare säsongerna fortsätter En enkel resa till Korfu med osentimental och barnvänlig humor i ständigt underbart solskensväder. Serien fungerar som ett ypperligt komplement för den som fantiserar om att rycka sig loss från den grå vardagen och flytta till värmen. Här kan man alltså drömma om det, men på tryggt avstånd. Eller varför inte planera för nästa Korfusemester i familjen Durrells historiska fotspår?

