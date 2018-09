Han kallades för råttan av sina plågoandar. Nu är den 48-årige hemlöse mannen från Rumänien död, troligen mördad av tonårspojkar. Ingen ville veta av honom när han levde, nu vill alla göra hans död till ett skräckexempel på ett Sverige idag.

Det är en nyhet som sätter sig i halsen, mordet på den hemlöse Gheorge Hortolemei-Lupu i Huskvarna. Trots att det är ytterst ovanligt att tonåringar plågar ihjäl uteliggare har mordet fått relativt lite uppmärksamhet i Sverige. Inte bara har vi börjat stirra rakt fram när vi passerar tiggaren utanför butiken, nu bläddrar vi förbi notisen när han dödas. Hur hade folk reagerat om det hade varit en svensk hemlös som hade mördats, och det en månad innan valet?

Mordet har i stället flitigt använts på olika sätt som ett makabert exempel på tidsandan. Pojkarnas handlingar skylls på ett hatiskt samhällsklimat, främlingsfientligheten och på deras närmaste omgivning och familj. Eller som kriminologiprofessorn Leif G W Persson förklarade i TV4:s morgonprogram:

– Med tanke på deras ålder kan det vara så att budskapet varit i säck innan det hamnade i deras påse så att säga. De har påverkats av omgivande vuxenvärld eller av vänner och kamrater.

Persson trodde inte att tonåringarna hade planerat att faktiskt mörda Gica, som han kallades av sina vänner.

– Det är ganska lätt att slå ihjäl en människa, speciellt i det här fallet när vi pratar om en fysiskt skör människa. Det kanske inte var deras avsikt, de kanske bara ville spöa honom.

En 16-årig pojke har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord. Även en 14-åring, misstänks för mord, men eftersom han inte är straffmyndig faller utredning under LUL, lagen om unga lagöverträdare. Två andra pojkar utreds för misshandel respektive ofredande. 16-åringen nekar till anklagelserna.

Det finns videor som har lagts ut på sociala medier där pojkarna trakasserar och plågar Gica. Ingen av kamraterna som har tittat på bilderna har rapporterat om händelserna. Flera personer i Huskvarna verkar ha känt till vad pojkarna har pysslat med under två år. Trots det har ingen gjort något.

Även om pojkarna fälls för det sadistiska mordet blir det ingen hårdare straffpåföljd på grund av deras ålder.

SVT berättar att Gica jobbade som typograf på en fabrik i Rumänien innan han lämnade landet för åtta år sedan. Innan dess hade han lämnat fru och två barn. Han hade ingen kontakt med familjen, i stället levde han som hemlös under fyra år i Huskvarna. Han bodde under ett betongblock i en park under somrarna. Det var också där han hittades avliden.

Nattsvart hela vägen, både för Gica och för hur Sverige behandlar EU-migranter som tiggarna ofta kallas i debatten.

Men det finns en annan sida av myntet. Gica sökte sig ibland till härbärgen och till olika typer av välgörenhet. Personer från Kyrkhjälpen hade sporadisk kontakt med honom. När han någon gång behövde en varm säng, eller ett mål mat fanns det människor som ställde upp. Han berättade dock aldrig om sina plågoandar, kanske skämdes han att som vuxen människa mobbas av barn. Kanske vågade han inte anmäla.

Just nu pågår en insamling för att ge honom en värdig begravning i hans hemland. Också den görs via Kyrkan. Förmodligen kommer den inbringa långt mer än vad som brukade skramla i hans tiggarkopp.

Det är lätt att glömma bort de goda krafterna som ofta verkar i skymundan. Det är lätt att vi inom media målar allt svart med bred pensel, så att säga, stirrar oss blinda på eländet. Det är också så ett samhällsklimat skapas eller tidsanda formas, med benäget bistånd från politikerna förstås. Ser man till de politiska rörelser som använder hatet och rädslan som en resurs är det lätt att förstå klumpen i halsen.

Peter Al Fakir Journalist bosatt i Stockholm.