I dag inleds förhandsröstningen – nu kan man rösta i containrar, affärer och drive-inställen

I dag inleds förhandsröstningen i kommunalvalet, och bara fantasin – och valhemligheten – sätter gränser för ett coronasäkert röstande. Enligt valdirektören Arto Jääskeläinen är det mycket möjligt att de sätt som nu testas kan bli permanenta.

På onsdag inleds förhandsröstningen i kommunalvalet, som har förlängts på grund av coronapandemin. Arto Jääskeläinen, valdirektör på Justiteministeriet, är nöjd med hur kommunerna hanterat situationen. Han har hört om röstning utomhus, i tält, containrar och via drive-in.

– När vi gav anvisningar i oktober, då valet fortfarande skulle hållas i april, var det inte många som nappade på att ordna röstning utomhus. Nu, tack vare varmare väder, är det betydligt fler kommuner som erbjuder den möjligheten, säger Jääskeläinen.

Jääskeläinen ser det som mycket möjligt att en del av de nya lösningarna blir permanenta. Det finns inga juridiska hinder för kreativa lösningar.

– Det är fritt fram att ha olika slags röstningsställen så länge valet går att genomföra enligt given ordning och valhemligheten behålls. Utomhusröstning lockar knappast om valet ordnas vintertid, som det kommande landskapsvalet i januari 2022, men containrar kunde funka även då. Årets erfarenheter avgör. Många saker testas för första gången i år.

Utöver de traditionella alternativen att förhandsrösta i offentliga lokaler eller via förhandsbeställd hemmaröstning erbjuds flera nya alternativ i Vasa i år: mobila kontorscontainrar, drive in-röstning och röstning i en stormarknad och fotbollsstadion.

– Tidigare har Visit Vaasas infopunkt på Salutorget varit det mest populära röstningsstället. I år tror jag att stormarknaden blir populär. Den är stor och det är lätt att hålla avstånd där, säger Reinhold Klockars, ordförande för centralvalnämnden i Vasa.

Totalt kan man förhandsrösta på 14 ställen i Vasa. Av de nya alternativen kan containern som ska stå i Korsnäståget bli permanent.

– Där kan en container vara en bra lösning även i framtiden, säger Klockars.

Mellersta Österbotten toppar för tillfället landets coronaincidens, alltså antalet fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. På tisdagen låg den enligt sjukvårdsdistriktet på 218 och distriktet befinner sig i fasen för allmän samhällsspridning sedan drygt en vecka tillbaka.

Trots det sker förhandsröstningen inomhus i Stadshuset och Stadsbiblioteket för dem som röstar i centrala Karleby.

– Vi hann inte ställa om när smittläget plötsligt förvärrades. Ännu för tre veckor sedan var vårt smittläge det bästa i Europa, säger Oiva Isolankila, ordförande för centralvalnämnden i Karleby.

– Vi gör vårt bästa för att alla ska kunna rösta tryggt. Alla uppmanas använda munskydd, handsprit och hålla avstånd medan vi försöker förhindra att många är i röstningslokalen samtidigt, säger Isolankila.

Arto Jääskeläinen på Justitieministeriet tycker att Karleby stad hanterar situationen på rätt sätt.

– De tar det lugnt och är försiktiga. Så ska man göra oavsett om coronaläget är bra eller mindre bra. Alla vallokaler är trygga att besöka, även de som finns inomhus eftersom de vädras med jämna mellanrum. Vi har också betonat att utrymmet ska vara tillräckligt stort så att alla kan hålla avstånd.

I Lovisa har man två nyheter i år: att Societetshuset blir en röstningspunkt i stället för kundservicekontoret och att man kan rösta utomhus i den intilliggande portgången.

– Det ska bli spännande att se hur populär utomhusröstningen blir. Det är möjligt att vi erbjuder det även i framtiden. Man måste förstås vara medveten om att röstning utomhus är mer väderberoende både för väljarna och för valfunktionärerna, säger Kristina Lönnfors, sekreterare i centralvalnämnden i Lovisa.

Röstningspunkten i portgången fungerar som ett slags pop up: all utrustning lyfts in till natten och plockas ut igen morgonen därpå.

– På så sätt behöver vi inte ordna med övervakning nattetid, säger Lönnfors.

I Åbo erbjuds i år även drive-in- och så kallad walk in-röstning, den senare vid en stormarknad i Runosbacken.

– Drive-in funkar också för dem som exponerats för coronavirus eller sitter i karantän. Dessa kan också besöka de traditionella röstningspunkterna bara de ringer nämnden i förväg och meddelar när de vill rösta så att röstningen kan ske utomhus, säger Ilkka Sepponen (SDP), ordförande för centralvalnämnden i Åbo.

Sepponen har varit ordförande för centralvalnämnden i Åbo i över 30 år och han beskriver årets val som det hittills mest krävande.

Han skulle gärna se att man även under valdagen kan rösta utomhus om vädret tillåter.

– Men det bestämmer valnämnderna för de enskilda röstningspunkterna, säger Sepponen.

Enligt Arto Jääskeläinen på Justitieministeriet har personer som sitter i karantän eller isolering möjlighet att rösta under förhandsröstningen eller på valdagen.

– Det bästa är om man kan vänta ut karantänen eller isoleringen, och rösta sedan. Om röstningstiden går ut innan dess kan man beställa hemmaröstning, rösta utomhus eller kontakta centralvalnämnden och komma överens om hur röstningen ska gå till. Man får inte rösta inomhus.

Är man satt i isolering ska man först konsultera läkaren.

– Beroende på situationen kan läkaren ge lov åt personen att gå och rösta trots att hen är satt i isolering. Då bör röstningen ske utomhus.

Enligt Jääskeläinen är det väljaren som har ansvaret att kontakta den lokala centralvalnämnden för specialarrangemang.