I Bosnien minns alla kriget – och ställer nu upp för flyktingarna

Fakta

Modifierad korridor

Balkankorridoren som används av flyktingar som försöker ta sig till Europa har de senaste månaderna sett en ökning i flyktingströmmarna efter en paus på nästan två år. Dessutom har korridoren en något modifierad rutt, den här gången går strömmen från Grekland norrut via Albanien och Montenegro till Bosnien och Hercegovina. Den gamla Balkankorridoren gick från Grekland norrut via Makedonien, Serbien och Kroatien men stängdes efter våldsamma aktioner och sammandrabbningar 2016.

Migranterna försöker nu ta sig från Bosnien och Hercegovina till Kroatien, som är medlem i EU sedan 2013. Internationella Röda korset uppger nu att antalet flyktingar som nått Bosnien och Hercegovina från årets början är över 8000. Ökningen är markant, då motsvarande siffra för hela fjolåret var 759 migranter.

Tusentals flyktingar är i dag strandsatta i Bosnien. De bosniska myndigheterna har ingen chans att ta hand om alla migranter, Den enda flyktingcentralen finns i huvudstaden Sarajevo och har endast 200 platser. I maj uppskattades 80-150 migranter anlända per dag. Flyktingarna i Bosnien och Hercegovina befinner sig främst i Sarajevo och i regionen kring Velika Kladuša och Bihac där det endast är 70 km kroatisk mark att ta sig över för att nå följande EU-land, Slovenien.

Som en följd av de nu ökade flyktingströmmarna har de kroatiska myndigheterna förstärkt sina gränskontroller. Officiellt har man inte gett ut några siffror på hur många migranter som lyckats ta sig in över landets gränser. Enligt inofficiella källor ska 1300 migranter ha arresterats när de försökt ta sig in över den kroatiska gränsen under årets första tre månader. Siffran innebär en 70-procentig ökning jämfört med samma tid i fjol.

Enligt ett uttalande av den slovenska polisen är trycket på den nya balkankorridoren massivt. Man uppskattar att ca 60 000 migranter befinner sig i Grekland och Albanien med målet att nå Västeuropa.

Källor: Reuters, Total Croatian News, RadioFreeEurope,