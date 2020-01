"Om någon tvivlat på att president Trump utgör ett hot mot freden och människors liv borde den saken nu vara färdigdiskuterad."

Ordern att döda chefen för det iranska revolutionsgardets elitstyrkor, general Soleimani är den dummaste och farligaste handling som USA:s president Trump har begått. Mannen som beordrade detta mord är samma president som nyligen, helt korrekt, fördömde sina föregångare för att ha "startat krig baserat på lögner".

För dessa mord är inte något som "kan leda till krig", de är krig. Så här skriver Andrew Exum, tidigare USA:s biträdande försvarsminister. När man begår ett kallblodigt mord på en av motståndarens främsta militära och politiska ledare har man startat kriget.

Angela Merkel och Emmanuel Macron har vädjat till Trump. Till och med den brittiska utrikesministern har försökt få Trump att ta reson.

FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter, Agnes Callamard, har sagt sanningen: Morden på Soleimani och de andra militära ledarna (med sina indirekta skador) är verkligen "olagliga och brott mot internationell rätt". Mary Ellen O'Connell, professor i rättsvetenskap, har gjort det kristallklart: "The attack was unlawful, the assassination was not justifiable." (Attacken var olaglig, mordet var inte berättigat.)

Om någon tvivlat på att president Trump utgör ett hot mot freden och människors liv borde den saken nu vara färdigdiskuterad.