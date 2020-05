Bolagsstämma Hybridlösningar och möten utomhus gäller för husbolag i vår

Hur och när ska husbolagens bolagsstämmor äga rum under coronaepidemin? Det är frågor som ventileras i många husbolag just nu. – Vi kommer att arrangera alla bolagsstämmor innan den 30 juni, säger Peter Estlander som är vd för disponentbyrån Estlander & Co.