Huvudstadsregionen häver coronarestriktioner nästa vecka

Flertalet coronarestriktioner hävs i huvudstadsregionen den första oktober då 80 procent av invånarna beräknas ha haft en chans att ta två vaccindoser. Bland annat hävs begränsningar för antalet besökare i simhallar och på gym.

Huvudstadsregionens städer avvecklar flera coronarestriktioner om en dryg vecka, enligt ett beslut som samordningsgruppen tog på tisdagen. Restriktionerna avvecklas från och med första oktober då 80 procent av alla invånare över 12 år i området beräknas ha haft en möjlighet att ta två vaccindoser.

– Vi lägger begränsningarna bakom oss och börjar återvända till en normalare vardag, sade Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen på en presskonferens på tisdagen.

Huvudstadsregionen slopar begränsningarna för publiktillställningar, för hobbyverksamhet och för kundbesök i simhallar, på gym och i lokaler för gruppmotion. Hittills har antalet utövare eller kunder begränsats till högst hälften av den maximala kapaciteten, men från första oktober tillåts full kapacitet.

Beträffande publiktillställningar gäller ändå att Södra Finlands regionförvaltningsverk tar det slutliga beslutet. Därtill gäller smittskyddslagens paragraf 58c fortfarande. Det betyder att i alla kundbetjäningsutrymmen måste kunderna placeras så glest som möjligt.

De bindande direktiv som har gällt för till exempel motionsidrott inomhus mjukas upp till rekommendationer. Därmed rekommenderas fortsatt att man undviker kontakt mellan till exempel olika grupper som utövar samma hobby på samma plats. Vidare gäller rekommendationerna för handhygien. Och så gäller vanligt bondförnuft:

– Den som känner sig förkyld ska fortsatt stanna hemma, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Numera gäller också att den som har fått två vaccindoser och känner lindriga symtom inte behöver söka sig till coronatest. Barn under 12 år behöver inte heller testas vid lindriga symtom.

Många föräldrar har frågat sig hur man ska göra om barnet har lindriga förkylningssymtom, om man kan föra barnet till dagis eller skola eller om man borde stanna hemma. Nu är beskedet att man ska stanna hemma bara tills barnet verkar vara på bättringsvägen, men inte längre än så.

– När barnet är feberfritt och verkar vara på bättringsvägen ska man inte stanna hemma. Det kan ju ta upp till två veckor tills en vanlig snuva upphör helt, säger Jari Petäjä, chefsöverläkare vid HUS.

Uppluckringen av restriktionerna är en följd av att epidemiläget i huvudstadsregionen har blivit klart bättre och att allt fler har låtit vaccinera sig mot covid–19.

Många nya fall av coronaviruset registreras varje dag i huvudstadsregionen, men under den senaste veckan var antalet positiva fall 21 procent färre än under föregående sjudagarsperiod. De klart flesta nya fallen är personer under 40 år, och många av dem har inte låtit vaccinera sig.

Trots det belastas sjukvården inte längre lika hårt. Av 136 coronapatienter som tagits in på sjukhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt de tre senaste månaderna har bara 18 varit vaccinerade, elva av dem hade fått en dos och sju hade fått två doser. Av dessa sju hade fem andra sjukdomar eller annars nedsatt immunförsvar.

Inte en enda person med två doser har tagits in på intensivvård på hela sommaren och bara en person med en dos har vårdats på intensiven. Med andra ord är det de ovaccinerade som har belastat sjukvården. Stadsdirektörernas unisona budskap är att alla som inte vaccinerat sig ska göra det med det snaraste.

Fram till tisdagen hade nästan 70 procent av helsingforsarna över 12 år fått två vaccindoser, och fram till 1 oktober beräknas 80 procent ha erbjudits den chansen.

Juhana Vartiainen säger att huvudstadsregionens städer siktar på att nya, omfattande restriktioner ska kunna undvikas också om epidemin tar ny fart. Städerna tänker sig att begränsningar då skulle införas bara lokalt och bara vid riktigt allvarliga situationer, exempelvis då kapaciteten för vården och intensivvården är nära bristningsgränsen.

– Och även då hoppas vi att man kunde kringgå restriktionerna till exempel genom att visa upp ett coronapass, förutsatt att den lagstiftning som möjliggör coronapasset finns på plats.