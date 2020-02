Milja Sarkola debuterar med en roman om pengar. Den ställer läsaren inför många kniviga frågor om pris och värde, vinning och lycka, ekonomi och kärlek.

Regissören och dramatikern Milja Sarkolas debutroman Mitt kapital för tankarna till Oscar Wildes slängiga definition av en cyniker : "A man who knows the price of everything, and the value of nothing"...