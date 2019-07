Huvudartisten på Weekend-festivalen ställde in - kunderna får inte pengarna tillbaka

Den svenska musikgruppen och tänkta huvudartisten Swedish House Mafia ersätts av Alesso på festivalen Weekend som startar i Helsingfors i dag.

Swedish House Mafia kan inte uppträda på Weekend Festival på grund av produktionsproblem som inte kan lösas på så kort varsel. Därför måste de ställa in sin spelning på lördagen. Den svenska artisten Alesso blir i stället ny huvudartist. Tomi Lindblom, informatör på Weekend Festival, berättar hur det gick till när de fick tag på ersättaren Alesso.

– Det var bara tur att han var ledig och nära Finland och till exempel inte i USA. Juli är det den värsta perioden eftersom det finns så många festivaler runtom i Europa och i hela världen, säger Lindblom.

Enligt Lindblom får de som betalat för att se Swedish House Mafia inte pengarna tillbaka.

– Om någon av artisterna inte kan uppträda så är det tyvärr inte möjligt att få pengar tillbaka, det är en gemensam regel för festivaler, säger Lindblom.

En festivalbiljett till Weekend kostar 99 euro för en dag och 169 euro för två dagar.

Det är inte första gången den här sommaren som huvudartisten på en festival in sin spelning. För dryga två veckor sedan ställde Travis Scott in sin spelning i sista sekund på Ruisrock i Åbo. Den amerikanska hiphopgruppen Migos skulle ersätta Scott men på grund av att de fastnade på flygplatsen i Frankfurt blev de också tvungna att ställa in sin spelning.

Under fredagen meddelade även Flow Festival via sitt Instagram-konto att rapartisten Cardi B ställer in alla sina spelningar i Europa. R&B artisten Solange ersätter Cardi B. Flow Festival ordnas i Helsingfors mellan den nionde och elfte augusti.

Musikgruppen Swedish House Mafia, som består av Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angelo, bildades 2005. Efter åtta år tillsammans hade gruppen sin sista spelning i mars 2013 men gruppen återförenades i mars 2018.

Alesso är en svensk diskjockey och musikproducent. Han slog igenom på allvar 2011 då han remixade musik av bland annat Swedish House Mafia och Avicii.