Husdjur kan också få värmeslag i sommarhettan – så tar du hand om ditt djur i solgasset

Sommarhettan kan göra livet kärvt för våra lurviga husdjur. Helsingfors djurskyddsförening ger några heta tips som hjälper djuren att hitta svalka när värmeböljan slår till.

Det varma vädret kan orsaka många problem för familjens fyrbenta vänner, påminner Helsingfors djurskyddsförening. Hundar svettas inte via huden på samma sätt som människor, vilket gör det svårare för hundar att reglera kroppstemperaturen under en värmebölja. Hundarna sänker sin kroppstemperatur genom att svettas via tassarna eller genom att flämta och flåsa.

Man ska inte heller lita blint på keldjurets eget omdöme, eftersom många djur söker sig till solgasset trots att det inte är bra för dem. I värsta fall kan sommarhettan ge ditt keldjur ett värmeslag. I synnerhet trubbnosiga hundraser eller sjuka och överviktiga djur löper en större risk att drabbas av värmeslag.

Vanliga symtom är tung andning, kräkning, hög puls och utmattning. En hund som drabbas av värmeslag måste genast flyttas till en sval och skuggig plats.

Det är viktigt att svalka hunden med hjälp av våta handdukar eller sjalar som sveps runt nacken. Man kan också hälla svalt vatten på hundens mage, öron och tassar för att få den att piggna till. Efter första hjälpen lönar det sig att föra hunden till veterinären för ett kontrollbesök.

Den vanligaste orsaken till att ett keldjur får värmeslag är att man lämnar djuret i en kokhet bil med stängda fönster. En sådan gärning är ett djurskyddsbrott, skriver Helsingfors djurskyddsförening.