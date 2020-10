HUS startar forskning om långtidseffekter för insjuknade i covid-19 – kan ge kroniska besvär

En forskningsgrupp vid Helsingfors universitetssjukhus undersöker en grupp patienters mående under ett års tid.

Helsingfors universitetssjukhus (HUS) inleder en undersökning om covid-19-sjukdomens långtidseffekter på lungorna. I forskningen fokuserar man också på hur sjukdomen påverkar livskvaliteten och arbets- och funktionsförmågan.

Forskningsmaterialet samlas in från patienter som har vårdats på HUS för covid-19 under åren 2020-2021. Sammanlagt försöker man få ihop 300 patienter, både män och kvinnor, ur alla åldersgrupper. Forskarna följer med patienternas mående under ett år och de delas in i två grupper, de som insjuknat lindrigare och de som behövt intensivvård.

Utifrån nuvarande information om långtidseffekterna av andra coronavirus, som sars och mers, utgår forskarna från att covid-19 kan ha kroniska effekter på arbets- och funktionsförmågan.

"Vi behöver tilläggsinformation, så att vi kan ingripa i dessa och andra möjliga problem relaterade till sjukdomen så snabbt som möjligt", säger ledande specialläkare i lungsjukdomar Tuula Vasankari, som leder forskningen, i ett pressmeddelande.