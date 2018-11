HUS lanserade det nya patientdatasystemet Apotti i Vanda på lördagen

Pejas sjukhus i Vanda testade det omtalade och påkostade patientdatasystemet Apotti under efternatten på lördag. Enligt Helsingfors universitets centralsjukhus (HUS) har testningen förlöpt galant.

– Vi startade Apotti klockan 4 på efternatten. Den tekniska driften fungerade fint. Nu ska vi se till att systemets användare lär sig utnyttja Apotti så bra som möjligt, säger Apottis vd Hannu Välimäki i ett pressmeddelande.

Enligt HUS har vården av patienterna på Pejas sjukhus gått bra under lördagen. HUS hade garderat sig mot eventuella problem genom att tillkalla extra personal.

– Våra mest erfarna medarbetare jobbar på Pejas sjukhus under veckoslutet i samband med lanseringen av Apotti. Personalen har utbildats under hösten och vi har haft stödpersoner på plats som kan rycka in ifall det uppdagas problem, säger Markku Mäkijärvi, ledande chefsöverläkare på HUS.

Enligt HUS och Apottis vd Hannu Välimäki ska personalen nu ägna sig åt att åtgärda de fel som har uppdagats i systemet.

Patientdatasystemet Apotti, som har levererats av bolaget Epic Systems Corporation, beräknas kosta omkring 384 miljoner euro.

Apotti kommer att ersätta tiotals nuvarande patientdatasystem och effektivera administrationen och hanteringen av patientdata. Helsingfors, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Helsingfors universitets centralsjukhus har förbundit sig att övergå till Apotti.

Projektet har försenats bland annat på grund av en rättstvist i marknadsdomstolen som berörde anbudsförfarandet 2015.